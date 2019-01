von Franz Dreyer

In einer Erfolgsspur befindet sich der Männergesangverein 1871 Eintracht. Die Vereinsleitung, erstmals bestehend aus einem Dreierteam, hat sich bewährt. In der gut besuchten Jahreshauptversammlung wurden für eine weitere Amtszeit somit die Vorstandsmitglieder Tobias Hinz, Rolf Fluck und Phillip Frank einstimmig bestätigt. Auch die weiteren zur Wahl anstehenden Funktionsträger des Vereins wurden ebenso einmütig wieder gewählt.

Nicht nur für die Sänger, sondern für ganz Leipferdingen, steht bereits jetzt ein großes Ereignis im Blickpunkt: Im Jahr 2021 kann das 150-jährige Jubiläum des Gesangvereins gefeiert werden. Über die Jubiläumstage und die Feierlichkeiten macht man sich bereits erste Gedanken.

Nach dem von Vorstandsmitglied Tobias Hinz gegebenen Ausblick stehen im laufenden Jahr wieder viele Höhepunkte an, so unter anderem die Sichelhenke, das große in die Region hineinstrahlende Erntedankfest mit seinem einmaligen Flair das vom 13. bis 16. September gefeiert wird, das gemeinsam mit dem Musikverein Polyhymnia gestaltete Wunschkonzert und vieles mehr. Auch in 2018 konnte der Verein seinen Erfolgskurs fortsetzen. Schriftführer Stefan Huber brachte in seinem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten, insbesondere die Sichelhenke, das Wunschkonzert, den Ausflug, das Familien- und Helferfest und die erste Probe unter freiem Himmel in Erinnerung. Über so manche humoristische Einlage wurde in der Versammlung herzhaft geschmunzelt. Kassierer Ingo Speck gab den Kassenbericht.

Chorleiter Tobias Hilbert dankte allen Aktiven für ihren großartigen Einsatz, insbesondere auch wenn es darum geht, die Sichelhenke zu stemmen. Auch mit den gesanglichen Leistungen zeigte er sich sehr zufrieden und verwies auf das Repertoire des Gesangvereins, das sich durch ein niveauvolles Mix aus altem und neuem Liedgut auszeichnet.