von Franz Dreyer

Der Leipferdinger Musikverein Polyhymnia befindet sich nach wie vor auf Erfolgskurs. Als wichtige Säule im kulturellen Leben des Ortes konnte der Stellenwert nach dem in der Hauptversammlung gegebenen Rückblick weiter gesteigert werden. Musizieren ist in Leipferdingen auch bei der Jugend in. Als Ergebnis der erfolgreichen Nachwuchsarbeit ist die Zahl der Aktiven im Stammorchester inzwischen auf 68 angestiegen. „Wenn es so weitergeht, werden bald zehn Prozent der Einwohner in dem Orchester spielen. Insgesamt hat der Verein 226 Mitglieder, davon 143 Passive“, so Timo Fluck.

Der von der Vorsitzenden Felizitas Thiel gegebene Ausblick zeigte, dass auch 2020 wieder vielfältige Akzente gesetzt werden. „Wir haben wieder schöne Veranstaltungn vor uns“, unterstrich die Musikchefin. Ein Höhepunkt in musikalischer Hinsicht wird das Wunschkonzert zusammen mit dem Männergesangverein sein. Hinzu kommt das Brunnenfest vom 3. bis 6. Juli. Anstelle des Auftritts einer Rockband wird am Samstagabend eine Musikantengaudi geboten werden.

Schriftführerin Michelle Frank bestand mit ihrem erstmals gegebenen detaillierten Tätigkeitsbericht die Feuertaufe. Herausragendes Ereignis bildete das ausgerichtete Bezirksmusikfest. Kassierer Michael Stihl gab Einblick in die Finanzen. Wie Christine Müller und Nico Bertsche informierten, fanden 56 Proben und 27 Auftritte statt. Mit 77 Prozent blieb der Probenbesuch konstant.

Dirigent Andreas Fluck gab einen Überblick über die erfolgreiche Jugendarbeit, beginnend mit der musikalischen Früherziehung. Mit der musikalischen Leistung zeigte er sich zufrieden, was auch darin zum Ausdruck kam, dass man beim Internationalen Blasmusikwettbewerb in Konstanz den Spitzenplatz nur knapp verfehlte. Den Probenbesuch sieht er als eine gute Quote. Sein Traum wäre, 80 Prozent zu erreichen. Jugendleiterin Selina Weh beeindruckte mit ihren Bericht über die Jugendkapelle, die unter Leitung von Horst Biehler 30 Proben und vier Auftritte absolvierte. Bei den Wahlen wurden bestätigt Simon Gruber als zweiter Vorsitzender, Michael Stihl als Kassierer, Mathias Heizmann als passives Vorstandsmitglied. Nach 25 Jahren wurde Werner Frank mit Worten des Dankes aus dem Vorstand verabschiedet.

Geehrt wurden für zehn Jahre Nico Bertsche, Nicola und Pascal Biehler, Thomas Frank, Christina Müller, Selina Weh, Jannik Wimmer und Michelle Frank, für 20 Jahre Steffen Biehler, für 30 Jahre Markus Hall und für zehn beziehungsweise elfjährige Mitgliedschaft im Vorstand Michael Stihl und Dietmar Speck.