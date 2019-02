von Franz Dreyer

In der gut besuchten und von dem für den allgemeinen Bereich zuständigen Vorsitzenden Ralf Jauch geleiteten Generalversammlung zog der Sportverein Geisingen Bilanz zur Halbzeit des ersten Jahres in der Landesliga.

Vorsitzender zieht ein positives Fazit

Zum Auftakt der Berichte gab es von Benjamin Degen, Vorsitzender für den Bereich Sport, ein positives Fazit. „Die Entwicklung der letzten Jahre war beim Verein eine stetige Bergfahrt in einer Richtung: Immer weiter rauf“, resümierte er. Über die Jahre konnte der Verein sich durch eine Damenmannschaft erweitern und eine neue Sparte in der Freizeitgruppe integrieren. Die erste Mannschaft stieg nach einer beispielhaften Leistung erstmals in der Geschichte des Sportvereins in die Landesliga auf.

Jetzt heißt es, den Abstieg zu verhindern

Nach der beeindruckenden Bezirksligameisterschaftsfeier im vergangenen Jahr schnupperte die erste Mannschaft sodann Landesligaluft. Nach einem guten Beginn belegt sie derzeit mit 14 Punkten den 16. Platz. Unter anderem durch einen Trainerwechsel ist man jedoch zuversichtlich, schnellstens aus der Abstiegsregion zu kommen und sich in der Landesliga zu behaupten.

Eigene Jugend behauptet sich

Die zweite Mannschaft zeichnete sich durch eine intakte Kameradschaft aus. Gekennzeichnet durch mangelnde Einsatzbereitschaft und einem mangelnden Trainingsbesuch lief es auf dem Platz jedoch nicht zufriedenstellend. Sie steht mit 18 Punkten im Mittelfeld. Erfreulich ist, dass neun Spieler aus der eigenen Jugend für die aktiven Mannschaften gewonnen werden konnten.

Mannschaften von den Bambini bis zu den Alten Herren

Die Damenmannschaft konnte die Saison auf dem sechsten Platz mit 15 Punkten abschließen. Mit der F- Jugend und den Bambini engagiert sich der Verein beim Nachwuchs. Die AH konnte im Berichtszeitraum nicht an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen. Es besteht jedoch ebenfalls eine gute Kameradschaft. Der Obmann, Jörg Wenzel, gibt sein Amt ab. Über die erfolgreiche Arbeit der Fußballschule informierte Luka Arceri. Betreut werden sieben Mannschaften. Dringend gesucht werden Trainer.

Fußballer rennen nicht nur dem Ball hinterher

Einblick in die Finanzen gab Kassierer Christoph Heim. Der Aufstieg in die Landesliga macht sich durch höhere Ausgaben bemerkbar. Schriftführer Martin Bertsche berichtete im Detail über die Vielzahl der Veranstaltungen im vergangenen Jahr. 2019 wird der Verein wieder am Straßenfest teilnehmen, an zwei Tagen den Triathlon durchführen und außerdem das Bezirkspokalendspiel ausrichten. Die steigenden Kosten für Gas, Wasser und Strom belasten den Verein. Auf Vorschlag des Vorstands, der zu Wortmeldungen führte, erging entsprechend einem Kompromissvorschlag die Entscheidung, die Monatsbeiträge für die Damenmannschaft und die AH um einen Euro zu erhöhen. Bei den Aktiven erfolgt die Anpassung in zwei Schritten in diesem Jahr um 2,50 Euro und 2020 um einen Euro monatlich. Der Beitrag der Passiven wird beibehalten.

Kunstrasenplatz rückt näher

Bürgermeister Walter Hengstler wünschte dem Verein viel Glück und Erfolg für den Klassenerhalt. Erfreulich konnte er ankündigen, dass voraussichtlich 2020 in die Schaffung des Kunstrasenplatzes eingestiegen werden kann. Zudem informierte er, dass während der Baumaßnahme der Bahn die direkte Zufahrt zum Sportgelände nicht möglich sein wird.

