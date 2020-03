Eine Ladestation der Marke Buri für eine Freisprecheinrichtung im Wert von etwa 600 Euro stahlen unbekannte Täter im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen aus einem Bagger. Die Baumaschine war nach Polizeiangaben an der Baustelle an der Hauptstraße im Bereich des Kreisverkehrs beim dortigen Lebensmittelmarkt abgestellt. Zugang in die Führerkabine der Arbeitsmaschine verschafften sich der oder die Tatverdächtigen wohl mit einem Werkzeug oder einem falschen Schlüssel.Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 zu melden.