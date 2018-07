von Thomas Schröter

Im zweiten Anlauf hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt und im Ortsteil Gutmadingen auf LED-Technik an die Firma SLB Schwäbischer Leuchtenbau vergeben. Nachdem der Gemeinderat das Thema bei der vorangegangenen Sitzung kontrovers diskutiert hatte, hatte die Stadtverwaltung den Tagesordnungspunkt „Vergabe LED-Beleuchtung“ zurückgezogen, um den Stadträten bis zur nächsten Sitzung Zeit zu geben, die an der Straße „Warme Steig“ installierten Musterleuchten in Augenschein zu nehmen.

Doch auch dieser zweite Entscheidungsanlauf ging nicht ohne eine teils emotional geführte Diskussion über die Bühne. Stein des Anstoßes war, wie bereits beim ersten Anlauf, der Umstand, dass als Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens andere als die in den Ortsteilen Leipferdingen, Aulfingen und Kirchen-Hausen bereits im Einsatz befindlichen LED-Leuchten zum Zuge kommen. Das liegt, wie Bürgermeister Walter Hengstler und Stadtkämmerer Axel Henninger erneut betonten, dass die Ausschreibungsregularien und die Förderkriterien es nicht zulassen, Leuchten eines bestimmten Herstellers auszuschreiben, sondern auf das Kriterium „technische Gleichwertigkeit“ abstellen.

Hierüber gab es die meisten Diskussionen, über die sogenannten Industrieleuchten, die ein anderes Design haben als die bereits installierten Leuchten. Allerdings kommt dieser Typ nur an Durchgangsstraßen und wenigen anderen Straßen zur Aufstellung. | Bild: Paul Haug

Er könne sich mit dem Design der Mastleuchten nicht anfreunden, meinte Paul Haug (FW/FDP). Zudem hege seine Fraktion auch nach der Inaugenscheinnahme Zweifel an der Qualität der SLB-Leuchtenmodelle. „Wir kaufen die Katze im Sack, wenn wir uns dafür entscheiden", stellte sein Fraktionskollege Holger Stoffler kategorisch fest. Auch CDU-Fraktionssprecher Hubert Seger zeigte wenig Sympathien für die Mastleuchten. Mit den Pilzleuchten hingegen könne man leben.

Dieser Leuchtentyp wird an den meisten Straßen in Geisingen und Gutmadingen verbaut, die Pilzleuchten, die sich optisch kaum von den bisher installierten Leuchten in Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen unterscheiden. | Bild: Paul Haug

Stadtrat Thomas Uhrig (CDU) wollte das im Rahmen des Beleuchtungskonzepts für Geisingen und seine Ortsteile festgezurrte Bündel teilweise wieder aufschnüren. „Wir sollten uns vor dem Hintergrund der optischen Wirkung gesondert überlegen, ob für den innerhalb der ehemaligen Stadtmauer gelegenen Bereich der Altstadt nicht ein anderes Leuchtenmodell gewählt werden sollte, das sich besser in das historische Ensemble einfügt“, schlug er vor. Das sei nach bereits erfolgtem Ausschreibungsverfahren, konterte Bürgermeister Hengstler, nicht mehr möglich ohne die Co-Finanzierung aus Fördermitteln zu gefährden.

Entspannter beurteilte Volker Fromm für die SPD-Fraktion die Lage. „Über Geschmack lässt sich streiten“, kommentierte er die Diskussion um die Mastleuchten. Seine Fraktion habe die Modellleuchten vor Ort in Augenschein genommen und im Nachlauf einige Fragen zu technischen Aspekten gehabt, die von der Stadtverwaltung zufriedenstellend beantwortet worden seien. Insofern stehe einer Beauftragung der Firma SLB nichts mehr im Wege. Eine ähnliche Position vertrat Andreas Heidel (Aktive Bürger).

Der Gemeinderat votierte schließlich bei drei Gegenstimmen mehrheitlich für die Beauftragung der Firma SLB mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Geisingen und Gutmadingen.

Die Kosten Die Umrüstung von 125 Lichtpunkten im Stadtteil Gutmadingen auf LED-Technik schlägt mit Kosten von rund 90 400 Euro zu Buche. In Geisingen stehen 433 Lichtpunkte zum Austausch an, Kostenpunkt: rund 254 900 Euro. Zum Einsatz kommen drei Leuchtenmodelle: zwei auf die unterschiedlichen Masthöhen abgestimmte Mastleuchten und eine Pilzleuchte. Die Mastleuchten sollen nur an Stellen, an denen es unbedingt erforderlich ist, installiert werden, während die Pilzleuchten möglichst großflächig eingesetzt werden sollen. (tom)

