Alle haben einmal klein angefangen, die meisten mittelständischen Familienbetriebe begannen so den Start in die Selbstständigkeit. Vor 35 Jahren machte sich der junge Schreiner Lothar Kurz in Geisingen selbstständig und begann mit dem Montagebau für Küchen. Möbelhäuser suchen sich für das Aufstellen und Montage der Küchen meist Dienstleister. Und in diesem Segment begann Lothar Kurz mit seinem Betrieb, der heute zu einer der renommiertesten Adressen in der Geisinger Geschäftswelt zählt.

Am Sonntag, 20. Oktober, präsentiert sich die Firma Kurz bei einem Tag der offenen Tür anlässlich des nunmehr abgeschlossenen Umzuges der Firma an das neue Domizil an der Engener Straße in den Räumlichkeiten des alten Penny-Marktes. Hier befindet sich die neue Schreinerei mit repräsentativen Ausstellungsräumen.

Firma Kurz expandiert

Schon bald nach der Gründung hatte Lothar Kurz die ersten Mitarbeiter, doch er wollte mehr, nämlich auch Möbel herstellen. Zuhause in seinem Wohnhaus am Amtenstieg war ein Lager und das Büro, im Jahr 2000 konnte er in eine leer stehende Immobilie im Spitalweg einziehen und dort auch die ersten Maschinen aufstellen. Damit produzierte er auch Möbel, für den zweiten Geschäftszweig der Schreinerei war damit der Grundstein gelegt. In diesem Jahr stieg auch Sohn Jörg ins elterliche Geschäft ein. Doch was nützen die schönsten Möbel, wenn sie niemand sieht? Die Firma Kurz mietete daher in den Räumen der ehemaligen Firma Kornmayer einen Ausstellungsraum an. „Der Wunsch war natürlich die gesamte Firma unter ein Dach zu vereinen, Produktion, Lager, Büro, Objektplanung“, sagt Lothar Kurz. Denn auch die Mitarbeiterzahl von 17 ist beachtlich. Ende 2017 zeichnete es sich dann nach langen Verhandlungen ab, dass die Firma Kurz die Räumlichkeiten des leer stehenden ehemaligen Pennymarktes erwerben konnte. Der Standort ist ideal: Ein großes Grundstück, das auch Platz für den entsprechend umfangreichen Fuhrpark bietet, aber auch Platz für den gesamten Betrieb. Die hochmodernen Maschinen benötigen Platz und das neue Domizil hat genügend Reserven.

Sechs Mitarbeiter arbeiten in der Schreinerei, stellen also die unterschiedlichsten Möbel nach Kundenwünschen maß- und passgenau her. Den größten Teil des Arbeitsspektrums macht nach wie vor die Montage von Möbeln für namhafte Möbelhäuser und Küchenhersteller aus. „So rund 800 Küchen werden pro Jahr montiert, sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz“, informiert Lothar Kurz. Dort hat die Firma Kurz inzwischen eine Niederlassung, da die arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Schweiz gegenüber deutschen Handwerkern bekanntlich sehr restriktiv sind, ja manchmal als Gängelung bezeichnet werden können.

Am neuen Standort an der Engener Straße sind nun Ausstellung, Produktion, Verwaltung, Objektplanung, Lager und Produktion vereint. Der Umbau des Gebäudes hat sich entsprechend hinausgezögert, da während vieler Umbauarbeiten sowohl der Montagebau wie auch die Schreinerei weiterarbeiten mussten.