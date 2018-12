Krippenspiele und Festgottesdienste bestimmten die Gottesdienste und Feiern in der Region Geisingen am Heiligen Abend und den beiden Feiertagen. Hierfür waren zahlreiche Helfer und Akteure im Hintergrund tätig, damit die vielen Kindergruppen in den Kirchen beider Konfessionen die Krippenspiele aufführen konnten. Diese Arbeiten übernahmen in den einzelnen Gruppen mehrere Personen, denn in einer Gruppe von teilweise mehreren Dutzend Kindern das ganze Krippenspiel einzustudieren, bedarf schon einige Vorbereitung.

Viel Vorbereitung war notwendig, um die Krippenspiele die am Heiligabend in den katholischen Kirchen der Seelsorgeeinheit wie in Geisingen das unser Bild zeigt, einzustudieren. | Bild: Paul Haug

Die Festgottesdienste wurden zudem von den Kirchenchören umrahmt, die für diese Auftritte schon einige Wochen lang probten. In den katholischen Kirchen fanden die Krippenspiele am Heiligabend statt. In Geisingen fand eine Christmette mit Krippenspiel statt, hier umrahmte der Kirchenchor den Gottesdienst. In den Stadtteilen fanden Wort-Gottesdienste mit Krippenspielen statt. In Kirchen-Hausen spielte die Bläserjugend traditionell nach dem Gottesdienst beim Lindenbaum noch weihnachtliche Weisen und lud zu Glühwein und Punsch ein: ein Übergang von der Kirche zur Bescherung nach Hause.

Kirchenchöre umrahmen Festgottesdienste

Am ersten und am zweiten Feiertag fanden dann in den Stadtteilen die Festgottesdienste statt, die von den Kirchenhören umrahmt und mitgestaltet wurden. Teilweise waren auch Soloinstrumentalisten oder mehrere Musiker dabei, um die Gottesdienste zu umrahmen. Die evangelische Kirchengemeinde lud zum Krippenspiel an Heiligabend in die Markuskirche ein. In der Markuskirche fand am Abend noch ein Festgottesdienst statt, ebenso am ersten und zweiten Feiertag.