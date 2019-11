Den Reigen der Herbstkonzerte in der Region Geisingen vor heimischem Publikum eröffnet der Musikverein Kirchen-Hausen am Samstag, 23. November, mit seinem Konzert in der Kirchtalhalle. Es ist gleichzeitig der Abschluss des Jubiläumsjahres anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Musikvereins. Und nach einigen Jahren Pause ist auch der katholische Kirchenchor wieder beim Konzert mit dabei. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und wird traditionell vom Nachwuchs, der Bläserjugend eröffnet.

Die Bläserjugend steht derzeit wieder unter der Leitung von Thomas Villringer, nachdem Dirigent Ferenc Guti die Leitung der Bläserjugend abgegeben hat. Thomas Villringer hat schon früher den Nachwuchs einige Jahre dirigiert und hat sich spontan bereit erklärt, bis der Nachfolger die Ausbildung als Dirigent absolviert hat, die Leitung wieder zu übernehmen.

Der katholische Kirchenchor Kirchen-Hausen unter der Leitung von Beate Gschlecht ist beim diesjährigen Herbstkonzert wieder mit dabei, der dritte und letzte Teil des Konzertes wird dann der Musikverein mit seinem Stammorchester unter der Leitung von Ferenc Guti bestreiten. Es ist ein Programm mit einer Auswahl von Musikstücken der letzten Jahre, die beim Herbstkonzert aufgeführt wurden. 60 Jahre Musikverein Kirchen-Hausen prägten das Jahr 2019, der Höhepunkt des Vereinsjahres war das große Fest im Rahmen des Dorffests verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Bezirks V des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar mit Umzug sowie das Open-Air-Konzert der sechs Musikvereine der Region Geisingen zum Auftakt. An die 300 Musiker standen dabei auf der Bühne im Freien unter abwechselndem Dirigat der einzelnen Dirigenten der sechs Kapellen.

Derzeit probt auch die Stadtmusik Geisingen auf ihr Konzert am Sonntag, 15. Dezember, in der Stadthalle und der Leipferdinger Musikverein Polyhymnia und der Männergesangverein auf ihr gemeinsames Konzert am 30. November. Die Stadtmusik ist zudem am 16. November noch Konzertpartner des Musikvereins Unterbaldingen in der Segelfliegerhalle in Unterbaldingen.