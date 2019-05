Im Gespräch mit dem SÜDKURIER gehen mit Daniele Arceri, Fabian Benz, Christoph Baur, Jörg Kurz, Sabrina Pascale und Uwe Kraft stellvertretend für alle 16 Kandidaten, mit denen SPD/FW bei den Wahlen zum Geisinger Gemeinderat antreten, auf die Schwerpunkte ein, die ihre Fraktion in der kommunalpolitischen Arbeit der nächsten Jahre setzen will.

Die Kandidaten

Mit 16 Kandidaten werben SPD und Freie Bürger bei der Wahl zum Geisinger Gemeinderat um die Wählergunst: Ekkehard Albrecht (55), Verkaufsleiter, Daniele Arceri (32), Kfz-Mechatroniker, Christoph Baur (28), technischer Lehrer, Fabian Benz (30), Produktionsingenieur, Martin Bertsche (42), Braumeister, Jörg Kurz (44), Schreinereileiter, Sabrina Pascale (39), Industriekauffrau, Dieter Popp (55), Polizeibeamter, und Andrea Schröter (35), Geschäftsführerin, treten in der Kernstadt Geisingen an. Dominik Anwander (28), Berufskraftfahrer, Andreas Lutsch (41), Lehrer, und Uwe Kraft (48), Polizeibeamter, werfen im Ortsteil Kirchen-Hausen ihren Hut in den Ring. Gerd Hoffmann (56), Polizeibeamter, Matthias Huber (32), Maschinenbau-Ingenieur, und Kathrin Stahnke (Soziologin), gehen im Ortsteil Gutmadingen für SPD/Freie Bürger an den Start. Im Ortsteil Leipferdingen wirbt Susanne Weh (47), Krankenschwester, um Sitz und Stimme im Geisinger Stadtparlament. (tom)