von Thomas Schröter

Soweit es nach den Freien Wählern (FW) und der FDP geht, sind drei Kindergarten-Standorte in Geisingen sind einer zu viel. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER vertiefen Markus Wullich, Paul Haug, Reinhold Elsäßer, Romina Frank, Jürgen Keller, Nathalie Seilnacht, Thomas Becker, Inge Heitz, Matthias Schellhammer und Engelbert Zürcher stellvertretend für alle 19 Kandidaten, ihre Ziele für Geisingen.

Kinderbetreuung: Sehr deutlich beziehen FW/FDP in Sachen Kindergarten-Standort Stellung: „Wir stehen für einen Kindergartenneubau und nicht für eine weitere Aufteilung des Kindergartenbetriebes an den Standorten Schule und Alte Gerbe – sprich: die Verortung einiger Gruppen in einen Neubau auf dem Schulgelände, während einige Gruppen in der Alten Gerbe belassen werden. Der Kindergarten Am Stadtgraben wird derzeit mit hohem Aufwand für drei Gruppen erweitert und grundlegend saniert. Dieser Standort muss schon deshalb erhalten bleiben. Drei Kindergärten in Geisingen lehnen wir allerdings ab“, stellt Paul Haug kategorisch fest. Immerhin sei eine seit Jahren von FW/FDP aufgestellte Forderung mittlerweile – „spät, aber nicht zu spät“ – aufgegriffen worden und neben den planerischen Überlegungen für eine Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Alte Gerbe auch eine derartige Planung für einen Kindergarten-Neubau auf dem Schulareal in Auftrag gegeben worden. Aus Sicht von FW/FDP tauge die Alte Gerbe nicht als Kindergarten. Ein denkbarer Verwendungszweck sei beispielsweise ein Heimatmuseum mit einem breiten Zuschnitt, nicht nur was die Historie Geisingens, sondern auch der Ortsteile anbelangt.

Die FW/FDP-Fraktion könnte sich vorstellen, in der Alten Gerbe, dem Geisinger Wahrzeichen, ein Museum unterzubringen. Bislang logiert hier ein Kindergarten. | Bild: Thomas Schröter

Grundschulen: An der dezentralen Grundschulversorgung mit drei Standorten in Geisingen sowie den Ortsteilen Kirchen-Hausen und Leipferdingen wollen FW/FDP festhalten, wie Jürgen Keller betont. Was das Schulgebäude III in Geisingen angelangt, warnen FW/FDP vor voreiligen Überlegungen für einen Teilabriss. „Bevor ein Teil-abriss auch nur in Erwägung gezogen, geschweige denn vorgenommen wird, muss sehr genau abgewogen werden, welche Raumkapazitäten die Geisinger Grundschule angesichts künftig höherer Kinderzahlen, erweiterter Betreuungs- und Unterrichtsformen sowie baulicher Anforderungen, die eventuell aus neuen pädagogischen Konzepten resultieren, benötigen wird“, so Keller. Zudem habe auch die Bläserklasse steigenden Raumbedarf.

Kommunale Gremien: „Wir halten es für falsch, der Jugend zu unterstellen, sie interesse sich nicht für Kommunalpolitik. Erfahrungen aus der Vereinswelt belegen, dass Jugendliche sehr wohl bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn man ihnen eine Plattform bietet. Deshalb plädieren wir für die Einführung eines Jugendgemeinderats“, erklärt Inge Heitz. Ein derartiges kommunales Jugendgremium werde dann Erfolg haben, wenn dessen Arbeit Ernst genommen und tatsächlich Resonanz bei Gemeinderat und Stadtverwaltung finde, so Spitz. Mangelhaft sei, so Thomas Becker, darüber hinaus die Arbeit des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses des Gemeinderats, sofern es um den strukturierten Kontakt und den Dialog mit heimischer Industrie, Gewerbe und Einzelhandel gehe. „Zudem verweigert die Stadt seit Jahr und Tag Bürgerversammlungen in Geisingen. Das halten wir unter dem Aspekt ‚Bürgerdialog‘ für grundfalsch“, erklärt Becker.

Bauen und Wohnen: Die erfreulich große Nachfrage nach Bauplätzen in der gesamten Raumschaft Geisingen bringe, stellt Markus Wullich fest, die Kommunalpolitik natürlich in Zugzwang, Bauland zur Verfügung zu stellen. Hier gelte es, nicht allein auf Außenentwicklung zu setzen, sondern vor allem auch die Innenverdichtung im Auge zu behalten. Die Stadt könne, meint Wullich, dabei eine positive Rolle spielen, auch in Fällen, in denen ungenutzte Grundstücke oder Gebäude sich in Privatbesitz befinden. Es gelte, Überzeugungsarbeit zu leisten und gegegenenfalls auch finanzielle Untersützung für aufwendiges Bauen im Altbestand in Erwägung zu ziehen.

Innenstadt: FW/FDP drängen auf ein Parkkonzept für die Geisinger Hauptstraße in Verbindung mit einer Neugestaltung. „Zugeparkte Gehwege sind mittlerweile die Regel, nicht die Ausnahme“, beschreibt Nathalie Seilnacht die Zustände. Parkkonzept und Neugestaltung sollen, erläutern Seilnacht und Romina Frank, gewährleisten, dass der Bereich der Hauptstraße künftig auch gefahrlos und barrierefrei von Fußgängern, darunter auch Eltern mit Kinderwagen und körperlich Beeinträchtigte, die auf Gehhilfen angewiesen sind, genutzt werden kann.

Freizeit: Gerade, was den Freizeit-, Sport- und Naherholungsbereich anbelangt, gibt es viele Plaungen, aber umgesetzt wird so gut wie nichts“, stellt Reinhold Elsäßer kritisch fest und listet Beispiele auf: Für das Freizeitgebiet Danuterra gibt es Pläne, aber weder der Wanderweg von der Arena bis zur Kötachstrasse ist umgesetzt noch die Entschlammung des Donaualt-

armes und die Verbesserung des Zulaufs. „Auch der Kunstrasenplatz verharrt seit Jahren im Planungsstadium“, so Elsäßer. Es sei an der Zeit, Worten Taten folgen zu lassen und zumindest erste praktische Pflöcke einzuschlagen.

Neben der besseren Taktung von Bus- und Bahnverbindungen wollen sich FW/FDP im Nahverkehrsbereich für direkte Vebindungen vom Aitrachtal nach Geisingen einsetzen. Zudem soll, Engelbert Zürcher zufolge, ein Bürgerbus zumindest in einem Probebetrieb getestet werden. Schnelles Internet: Auch wenn die Förderrichtlinien von Bund und Land vollkommen unzureichend seien, drängen FW/FDP, wie Matthias Schellhammer betont, auf eine möglichst schnelle Umsetzung des Glasfasernetzes. Auch sollen WLAN-Hotspots in der Raumschaft Geisingen eingerichtet werden.

