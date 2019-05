Insbesondere, was die Diskussion über einen Kita-Standort in Geisingen anbelangt, beziehen die Aktiven Bürger sehr deutlich Position. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutern sie ihre kommunalpolitischen Ziele für die kommenden Jahre.

Die Kandidaten

Die Aktiven Bürger treten treten bei der Wahl zum Geisinger Gemeinderat am Sonntag, 26. Mai, mit dreizehn Kandidaten an. Leoni Weißer (19), Studentin, Karl Mang (54), Sozialpädagoge und Betriebswirt sowie Angelika Hötzer (60), Krankenschwester, treten im Ortsteil Kirchen-Hausen an. Lilija Gross (38), selbständig, wirbt im Ortsteil Gutmadingen um die Wählergunst. Andreas Heidel (54), Geschäftsführer, Claudia Buschli (42), selbständige Mediengestalterin, Marco Gilly (43), Projekt-Kaufmann, Stefan Kramer (29), Zimmerer-Meister, Eric Niller (19), Student, Anke Gleichauf (30), Studentin, Lukas Erlenbach (26), Grafiker, Simone Streich (33), Verwaltungsangestellte und Ulrich Hafner (49), Haustechniker, gehen in der Kernstadt an den Start. (tom)