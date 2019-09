Für Kinder ist es verblüffend, jemandem zuzuschauen, der angeblich zaubern kann. Sie lernen schnell, wenn es darum geht, die Erwachsenen oder auch andere Kinder mit ihren eigenen Zaubertricks zu begeistern. Deshalb haben Holger und Daniela Stoffler im Rahmen des Ferienprogramms einige Aktionen angeboten, darunter auch eine Einführung in die Zauberei.

Holger Stoffler begeisterte in der Vergangenheit mit seinen Tricks nicht nur bei seinen Auftritten in der Schmiede die Zuschauer – waren sie auch noch so simpel, Hauptsache er hatte die Lacher auf seiner Seite. So hat er neben „echten“ Zaubertricks auch viele Quatsch-Nummern in seinem Repertoire.

Junge Zauberlehrlinge fanden sich beim Kinderferienprogramm dann reichlich. „Wir hatten doppelt so viele Anmeldungen wie Plätze“, sagt Daniela Stoffler. Also haben die Beiden keine Warteliste geführt, sondern aus einem Termin einfach zwei gemacht. Am Abend nach dem Kurs war die Schmiede dann zur großen Zaubershow wieder einmal prall gefüllt. Eltern, Omas und Opas, Geschwister und Paten, alle waren eingeladen, um die Kunststücke der Kinder zu bewundern.

Alles läuft wie geschmiert

Während des einstündigen Programms behielt Holger Stoffler stets den Überblick: Kinder traten einzeln auf, aber auch zu zweit oder als Dreiergruppe. Die Liste der jungen Akteure, die den Zuschauern ihre Tricks vorführten, wurde reibungslos abgearbeitet. Ab und zu holten die Kinder auch Personen aus dem Publikum zu sich auf die Bühne, dann riefen sie schnell „Mama komm“. Mit einem „Abra, kadabra, dreimal schwarzer Kater“ und der Hilfe des Zauberstabs gelang so mancher Trick, der anschließend oft mehr oder weniger verraten wurde.

Mit Sicherheit hatten die 30 jungen Zauberlehrlinge zuvor daheim für ihren großen Auftritt geübt, denn schließlich wollten sie das Publikum von ihren magischen Künsten überzeugen – was auch gelang. Und so stellten sich die Zauberlehrlinge am Schluss noch einmal auf und nahmen den Applaus der über 50 Besucher mit großer Freude entgegen.