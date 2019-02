Die katholische Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen hätte gern die Krabbelgruppe wieder als Treffpunkt junger Mütter wiederbelebt. "Derzeit ruht die Gruppe", wie die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, Bianca Wehinger betont. Jedoch seien Spielgeräte und auch andere Gerätschaften noch vorhanden. Gerade für junge Mütter, die neu zugezogen sind, hat sich diese Gruppe als erster ungezwungener Anlaufpunkt und Kontaktmöglichkeit entwickelt. Vielleicht, so Wehinger, könne die Gruppe in diesem Jahr wieder zu den wöchentlichen Treffs in den Pfarrsaal einladen.

"Nachwuchs in den eigenen Reihen der Frauengemeinschaft zu werben, ist ein weiteres Ziel", so die Vorsitzende. Die Gemeinschaft hat mehr Aktivitäten in der Pfarrgemeinde und Gemeinde als Gottesdienste zu besuchen, Weltgebetstage zu organisieren oder auch die Antoniuskapelle zu putzen. Die Frauengemeinschaft ist immer wieder mit Aktionen und Veranstaltungen präsent, die für alle Interessenten offen sind. Im letzten Jahr hat die Gemeinschaft ein offenes Liedersingen organisiert, in diesem Jahr sollen weitere solche Termine folgen, nachdem sie auf große Resonanz gefallen sind.

Engagierte Gemeinschaft

Die Gemeinschaft pflegt seit vielen Jahrzehnten den Brauch, den großen Palmen für die Kirche herzustellen. "Hierfür braucht die Gemeinschaft eine Unzahl von ausgeblasenen Eiern, die bemalt werden, schon heute sollte daran gedacht werden", erinnerte die Vorsitzende bei der Generalversammlung die Mitglieder. Die Mitglieder legen auch jedes Jahr einen Blumenteppich an Fronleichnam, oder organisieren und gestalten abwechselnd mit dem Jugendclub den Seniorennachmittag. In diesem Jahr sind die Frauen wieder die Ausrichter.

Die Kirchen-Hausener Frauenfasnet findet am 8. Februar statt, und im nächsten Jahr feiert die Gemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen. In welchem Rahmen, wird noch beraten. Lob für die vielen Aktionen und Angebote gab es für die Gemeinschaft und deren Führung von Pfarrer Adolf Buhl und der Vertreterin des Pfarrgemeindeteams, Judith Gebauer. Beide bezeichneten die Gemeinschaft als Stütze für die Kirche und Gemeinde.