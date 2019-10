In den nächsten Tagen wird es in der Schmiede in Geisingen eng. Nach zahlreichen Konzerten international bekannter Künstler steht nun keine Kultur im Blickpunkt der Besucher, sondern Kinderkleider. Da es in Geisingen in der ganzen Region seit einigen Jahren keine Organisation oder Initiative mehr gibt, die einen solchen Basar organisiert, haben Daniela und Holger Stoffler bereits zum zweiten Mal die Initiative ergriffen, einen solchen Basar auszurichten. Da die Schmiede jedoch klein ist und ein Ansturm von Kunden zu einer zeitlichen begrenzten Öffnungszeit nicht verkraftet, wurde die Öffnungszeit für den Basar auf fünf Tage bis zum kommenden Samstag, 26. Oktober, ausgeweitet.

Vorwiegend Kleinkinderkleidung von insgesamt 30 Anbietern gibt es beim Basar in der Schmiede. Mitglieder der neuen Krabbelgruppe, die sich jede Woche im evangelischen Gemeindehaus trifft, haben dem Ehepaar Stoffler tatkräftig unter die Arme gegriffen und haben am Montagabend mitgeholfen, die Vielzahl von Kleidungsstücken zu sortieren und nach Größe zu platzieren. „Natürlich wurde darauf geachtet, dass die ausgestellten Kleidungsstücke in einer entsprechenden Qualität und sauber sind“, sagt Holger Stoffler. Die Schmiede hat für diesen Basar von Mittwoch bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr, am Freitag zusätzlich von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 2. November, liest Daniela Etzold aus Kirchen-Hausen aus ihrem Buch „die Legende der schwarzen Rose“ um 17 Uhr mit musikalischer Begleitung vor. Und am Sonntag, 10. November gastiert das Blechbläser-Ensemble „neoBrass“ um 17 Uhr.