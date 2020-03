Geisingen (ph) Es ist Frühling, die Natur beginnt langsam auch bei teilweise noch tiefen Nachttemperaturen in den Blühmodus überzugehen. Riesige Blumen sind nun beim Kreisverkehr in Geisingen beim Pflegeheim „gewachsen“. Thomas Braun hatte die Idee und diese mit den Kindern des Kindergartens Stadtgraben umgesetzt.

Die Kinder haben in der Holzwerkstatt die großen Blumen bemalt, dann war eigentlich der Plan, die Blumen irgendwann beim Kreisverkehr gemeinsam „einzupflanzen“. Die Herstellung der Holzblumen erfolgte noch zur Zeit vor der Schließung der Kindergärten aufgrund der Corona-Pandemie. Die gemeinsame Pflanzaktion fiel jedoch aufgrund der Schließung des Kindergartens vollständig aus.

Das Geisinger Original Thomas Braun „Brauni“ kümmert sich mit seinen Mitstreitern ehrenamtlich und liebevoll um den Kreisverkehr und hat ihn in der Vergangenheit immer wieder mit verschiedenen Motiven dekoriert. So hat Thomas Braun die schmucken Holzblumen mit den frischen Farben noch vor der Schließung des Kindergartens Stadtgraben zu sich genommen und nunmehr auch am Kreisverkehr aufgestellt.

So ist der Kreisel ein Lichtblick in der momentanen düsteren Zeit der vielen Einschränkungen wegen der Corona-Krise, in der es aber auch zahlreiche Aktionen gibt, bei denen Solidarität gelebt wird. So hat jetzt auch der DRK-Kreisverband Tuttlingen einen Versorgungsdienst eingerichtet, an dem auch die Geisinger Bereitschaft beteiligt ist. Dieser Dienst soll die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten für Personen sicherstellen, die in häuslicher Quarantäne sind oder unter eine bestimmte Risikogruppe fallen. Nähere Auskünfte dazu unter der Mobilnummer 0151/257 115 47 von neun bis 17 Uhr. Von hier aus wird die weitere Koordinierung mit den Bereitschaften organisiert. Mitglieder des DRK erledigen die Einkäufe und bringen diese zu den Betroffenen nach Hause. Die Bezahlung der Einkäufe kann auf verschiedene Weisen stattfinden, die mit dem DRK unter der oben genannten Servicenummer vereinbart werden können.