Die Fasnet als Workshop: Seit einigen Jahren lädt die Narrenzunft Latschari 1911 Kirchen-Hausen den Nachwuchs zum Fasnetworkshop ein. Je nach Bedarf werden Trommeln zum Fasnetantrommeln, Hexenbesen oder T-Shirts hergestellt, oder auch Mobiles mit Hexe und Latschari. In diesem Jahr gab es keinen Bedarf an Trommeln und Besen.

Die fast 30 Kinder wurden vorwiegend von Mitgliedern der Latscharigruppe betreut. Es wurden Bilder mit den Narrenfiguren oder sonstigen närrischen Motiven gemalt, die zuhause stolz den Eltern übergeben wurden. Zahlreiche T-Shirts oder Hemden wurden mit dem Gesicht der Hexe oder des Latscharis bemalt, diese werden dann beim Antrommeln getragen. Schon diffiziler ist die Arbeit beim Herstellen von Mobiles. Wollfäden wurden zusammengebunden, schon die Kleinen bekommen mit, wie man die Zottel für die Latscharis herstellt. Viele Hände von Latscharifrauen halfen mit, die Mobiles dann fertig zu stellen. Dort musste ein Knoten gemacht, hier kleine Hölzchen zusammengebunden werden. Und mit Reisig wurde ein kleiner Hexenbesen zusammengebunden, damit das Mobile auch die wichtigen Accessoires enthält.

Bevor das Traumschiff Latschari, so ist das Motto 2020, in die närrische See sticht, stehen noch etliche Termine außerhalb Kirchen-Hausens an. Am 1. Februar der Kinderumzug und Brauchtumsabend in Hattingen, am 2. Februar das Narrentreffen in Pfohren und am 9. Februar das Narrentreffen in Eigeltingen.

Die Kinder stehen am 20. Februar im Mittelpunkt, wenn die Narren Kindergarten und Schule besuchen und die Kinder befreien, und am Fasnetmontag mit dem bunten Kinderprogramm in der Halle nach dem Umzug. Vorher wird den Kindern noch das Kirchen-Hausener Brauchtum in der Schule vermittelt.

Die Zeit läuft, bereits in zwei Jahren richtet Kirchen-Hausen ein Narrentreffen der Vereinigung Hegau-Bodensee aus, die Zunft wird dann 111 Jahre alt. Eine Schnapszahl, die sich für ein Narrenjubiläum sehr gut eignet.