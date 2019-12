In Kirchen-Hausen trainiert Erich Küssner seit elf Jahren junge und ältere Karatekas. Die fernöstliche Kampfkunst ist aber mehr, sie ist auch Leistungssport und bedeutet Konzentration und Respekt. Die Kirchen-Hausener Karatekas sind eine Abteilung des Vereins Karate Dojo Imota Donaueschingen. Die Kirchen-Hausener Karatekas luden zum Abschlußtraining in diesem Jahr ein, verbunden mit der Übergabe von Urkunden und Gurten als sichtbares Zeichen für die bestandenen Prüfungen. Andelko Kristic aus Donaueschingen nahm die Prüfungen in Kirchen-Hausen ab.

Der Nachwuchs, aber auch einige erwachsene Mitglieder, zeigten verschiedene Übungen. Dabei wurde deutlich, dass es keine einseitigen körperlichen Belastungen gibt, alle Muskeln und Bänder werden gleichmäßig trainiert. Gerade Partnerübungen vermitteln den Kindern auf spielerische Art ein Körpergefühl und ein starkes Maß an Selbstbeherrschung, sowie Achtung und Respekt vor dem Partner. Erich Küssner trainiert jeden Dienstag in der Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen die Mitglieder der Kirchen-Hausener Abteilung. Die Prüfungen im Jugendbereich beginnen mit dem neuen Kyu, Emelie Amann, Sahaj Bhatia, Leander Egle, Paul Gansohr, Mats Klostermann, Emma Villringer, Leonhard Villringer, Mia Olivia Gronmayer und Samantha Wulz haben die Prüfung für den Gelbgurt, den 8. Kyu erfolgreich bestanden. Bereits eine Stufe weiter, beim 7. Kyu, dem Orangegurt, sind Maria Gebauer und Kassandra Behrens, und deutlich sichtbar an der Farbe ist der sechste Kyu, der Grüngurt, den nunmehr Lars Deusch trägt. Bei Kaffee und Kuchen verfolgten die Angehörigen der Karatekas die Vorführungen wie auch die Übergabe der Urkunden und Gurte.