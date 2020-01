Der Jugendclub Kirchen-Hausen plant einige Investitionen am Clubheim. Schon im letzten Jahr wurden etliche Reparaturen durchgeführt, die der Club, der sich selbst verwaltet und finanziert, aus eigener Kasse bezahlen konnte. Der Club ist mehr als nur ein Treffpunkt der Jugend von Kirchen-Hausen und das nun schon seit fast fünf Jahrzehnten. Der Club ist eine Einrichtung in Kirchen-Hausen, ja fast eine Institution.

Vielfältig aktiv sind die Mitglieder, beim Umzug des Musikvereins bei tropischen Temperaturen versorgte man beispielsweise die Musiker beim Aufstellungsort mit Getränken. Und auch beim Fasnachtsmontagumzug ist der Club inzwischen die Anlauf- und Verpflegungsstelle der Kirchen-Hausener Narren, wobei man im letzten Jahr auch am Zunftabendprogramm teilgenommen hat. Dafür gab es auch ein Lob und Dank von Zunftmeister Christoph Moriz, von ihm aber auch als Ortsvorsteher. Trotz eines Helferproblems, wie Schriftführer Benedikt Elsäßer berichtete, hat der Jugendclub einen Blumenteppich an Fronleichnam gelegt. Probleme hatte der Club am Jahresende mit der Bierpong-Party, als die Lüftung ausfiel. „Dadurch hat man die Fenster geöffnet, was wiederum für die Nachbarn des Clubs zu Lärmbelästigungen führte“, wie Pascal Stihl feststellte. „Mit den Nachbarn wollen wir natürlich ein gutes Verhältnis, wir werden einerseits mit den Nachbarn reden, andererseits aber die Lüftung technisch umbauen lassen“, so der Sprecher Vorstandschaft.

In drei Jahren feiert der Club sein 50-jähriges Bestehen, die Planungen für dieses Fest laufen bereits, so Stihl. Neben der Lüftung und Beleuchtung soll auch noch ein Innen- und Außenanstrich erfolgen. Der Jugendclub ist eigentlich eine kirchliche Einrichtung, die Vorsitzende des Pfarrgemeindeteams, Judith Gebauer hob das Engagement der Mitglieder des Clubs in der politischen und kirchlichen Gemeinde hervor. Bei den Wahlen wurden Niko Pekau für Katharina Honold und Luca Zirell für Kevin Heitz neu ins Vorstandsteam gewählt, erster Kassierer ist wieder Mario Pekau. Beisitzer sind Pascal Stihl, Elias Stihl, Johannes Haug. Damit ist das Führungsgremium nach Jahren wieder nur männlich besetzt.