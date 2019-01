Das 50-jährige Bestehen des Musikvereins Donaumusikanten zog sich im letzten Jahr wie ein roter Faden durch das Vereinsjahr. Die beiden Konzerte, im März, verbunden mit dem Festbankett, und im Dezember das Kirchenkonzert als musikalische Herausforderung zusammen mit dem Kirchenchor, aber auch das Parkfest forderten großen Einsatz. Der Verein hat 52 Aktive, davon sind die Hälfte in der Bläserjugend, also im Alter unter 27 Jahren, zwei Zöglinge befinden sich noch in Ausbildung.

Einige Vorstandsposten neu besetzt

Auf der Generalversammlung wurden einige Posten neu besetzt. So wurde Stefan Willmann neuer Kassierer, die Claudia Kießling gab dieses Amt ab. Seinen Posten als Vorsitzender der Bläserjugend übernahm Jonas Bewer. Damit rückt weiterer Nachwuchs in die Führungspositionen auf. Das Jubiläumsjahr mit seinen Veranstaltungen war musikalisch und von der Arbeitsbelastung intensiv. So probte Dirigentin Ines Hasenfratz mit dem Gesamtorchester 46 Mal, dazu kamen noch 24 Registerproben.

Teilnahme am Kramertreffen erfolgreich

Die Vorsitzende Susi Kobe bilanzierte auch die Teilnahme am Kramertreffen als erfolgreich. "Wir haben uns mit der Laube zur goldenen Ackerschiene" als guter Gastgeber präsentiert." Ein weiterer musikalischer Leckerbissen war das Konzert beim Parkfest aller Kapellen der Raumschaft Geisingen. In diesem Jahr wird es beim Jubiläum des Musikvereins Kirchen-Hausen wieder ein gemeinsames Konzert aller sechs Kapellen geben. Wie Schriftführerin Claudia Stark berichtete, spendet der Musikverein 500 Euro von der Kollekte beim Kirchenkonzert der Pfarrgemeinde zugunsten der Kirchenrenovierung. Ein Teil der Vereinsveranstaltungen organisiert der Verein, ein Teil die Bläserjugend. Diese hat das Parkfest, den Weihnachtsbaumverkauf aber auch für die Süßmostaktion verantwortlich organisiert. Im Namen der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates dankte der stellvertretende Ortsvorsteher Volkhard Ohnmacht den Donaumusikanten für ihre Arbeit sowohl kulturell als auch musikalisch sowie die Jugendarbeit. Das neue Bürokratiemonster Datenschutz hatte auch Aufnahme in der Tagesordnung gefunden, die Satzung wurde entsprechend angepasst und erweitert. Derzeit laufen im Rathaus die Vorbereitungen für den Umbau des Treppenhauses zum Probelokal der Donaumusikanten, hierfür hatten einige Mitglieder bereits den ersten Arbeitseinsatz hinter sich gebracht. In den nächsten Wochen steht wieder die fünfte Jahreszeit an, bald danach folgt das Frühjahrskonzert am 13. April.