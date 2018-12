Die größte Investition einer sozialen Einrichtung in Geisingen wurde nach 16-monatiger Bauzeit im Sommer in Betrieb genommen: die neue Sozialstation am Kreisverkehr West. Dort hat sich nicht nur das Landschaftsbild verändert, sondern die Station hat mit dem Neubau mit der Tagespflege Neuland betreten und hat außerdem 14 weitere betreute Wohnungen errichtet.

Wie sehr der Bedarf vorhanden war und nachgefragt wird, zeigte die Frequentierung schon wenige Wochen nach der Einweihung. Alle Wohnungen sind belegt, die Tagespflege bietet derzeit für rund 15 betagte Menschen an fünf Tagen in der Woche Betreuung und für die Angehörigen Entlastung. Rund fünf Millionen Euro wurden hier durch die SozialstationSt. Beatrix investiert, einem Verein, dessen Träger die Seelsorgeeinheiten der Regionen Geisingen, Immendingen sowie Emmingen-Liptingen sind. Geld, das für die Mitmenschen gut angelegt ist. Die Sozialstation betreut in den vier Seelsorgeeinheiten des Einzugsgebietes rund 300 Patienten. Sie bietet neben der häuslichen Pflege auch Nachbarschaftshilfe an, und nunmehr auch die Tagespflege. Die Gäste der Tagespflege werden abgeholt und wieder nach Hause gebracht, individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Gäste und Angehörigen. Sei es nur einmal in der Woche oder an allen Werktagen.

Und die Sozialstation wagte sich noch in ein weiteres Angebot, dem Seniorentreff „Donautreff“ im Westen des Gebäudes. Hier können nicht nur ältere Menschen ein Mittagessen einnehmen oder eine Kaffeepause einlegen, der Seniorentreff ist für alle Altersklassen offen.

Ein zweiter Neubau mit einer anderen Nutzung konnte ebenfalls in diesem Jahr eingeweiht werden, das neue Produktionsgebäude der Firmengruppe Pajunk Medizintechnik im Geisinger Gewerbegebiet Danuvia81, wo früher das Zementwerk stand. Das Wachstum der innovativen Firma ist ungebremst und von Jahr zu Jahr kann die Firmenleitung Rekorde vermelden, inzwischen beschäftigt die Firma 476 Mitarbeiter.