von Rainer Bombardi

Zu einer fantastisches Black Raven Party lud der Narrenverein Krähenloch in sein Nest in der Gemeindehalle ein. Die Donaumusikanten übernahmen während der gesamten Zeit die musikalische Unterhaltung, die zu Beginn in den Tänzen der Raben und der Burgpläri, den Figuren der Narrenzunft, gipfelten. Wachsam verfolgten die Narrenräte die tänzerische Pflege des Brauchtums, die das Publikum mit lautstarkem Beifall quittierte. Wie immer waren wieder viele Mitglieder der benachbarten Patenzunft der Neudinger Klosternarren unter den Besuchern. Sie erlebten mit, wie Narrenvater Markus Still seine neue Narrenmutter Anna Maria Limberger offiziell zu seiner neuen Frau an seiner Seite erkor. Vorgängerin Julia Burger wich auf eigenen Wunsch nach 13 Jahren von seiner Seite. Direkt aus der Schweiz kam das Moderatoren-Duo Jürgen Engesser und Silvia Draxler, das sich über manche Gepflogenheiten der Deutschen wunderte. Rasch zog es das Publikum auf seine Seite. Danach erlebten die närrischen Gäste ein kunterbuntes Programm aus Sketchen, schauspielerischer Kunst, Tanz und Gesang. Auch die Büttenreden fehlten nicht.

Doch gab es erstmals in der Geschichte zwei gegenüberliegende Bühnen, was Kurt Egle dazu veranlasste, den Beginn seiner Rede neu zu gestalten. Mit jeder Menge Schalk im Nacken lobte er den Narrenverein für seinen Plan auf interaktivem Weg die Aufmerksamkeit durch wechselnde Bühnen zu erhalten. Neben dem Ausflug zu neuen Gestaltungselementen gab es jede Menge Unterhaltung, die mit einem erleuchtenden Tanz der Elferratsfrauen begann. Die Historie vom Brudermord bei den Wartenbergs brachten die Burgplääri auf lustige Weise nahe. Im zweiten Teil waren es eine Tanz-Suplosion, das Schattentheater Semi Secco und die bewährte Büttenrede von Bernfried Huber. Auch im letzten Jahr war ihm vom Ortsgeschehen kaum etwas entgangen. Szenenapplaus war ihm sicher. Nach der letzten Verschnaufpause begeisterten die Loräbieschter mit einem Sketch, der FC Gutmadingen und Brigitte Römer und Co. mit närrischem Gesang.

Höhepunkt zum Abschluss war der Auftritt der Elferräte, die ihren Vorgängern in nichts nachstanden und mit einem Musikvortrag die Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Insgesamt beteiligten sich rund 80 Teilnehmer am Programm. Dabei sind die zahlreichen Helfer vor und hinter der Bühne nicht mitgerechnet.