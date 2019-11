„Ich bin positiv überrascht über Ihr Feedback, über ihre Teilnahme und die rege Diskussion zum Thema Pastoral 2030“ betonte Erzbischof Stefan Burger in Geisingen beim letzten der drei Begegnungstage mit den Pfarrgemeinderäten. Der Freiburger Erzbischof hatte dazu eingeladen, um mit den Pfarrgemeinderäten über die Neuorganisation der Seelsorge zu diskutieren. Die Pfarrgemeinderäte hatten sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Planungen auseinandergesetzt. Und an Kritik mangelte es im Vorfeld nirgends.

Einen intensiven Dialog mit Erzbischof Stefan Burger führten rund 160 Teilnehmer aus der ganzen Region über das Thema Pastoral 2030. Trotz vieler Beteuerungen blieb noch Skepsis, was auch der Gesichtsausdruck dieser Teilnehmer zum Ausdruck bringt. Am hinteren Tisch einige Pfarrgemeinderätinnen aus Geisingen und Kirchen-Hausen. Bilder :Paul Haug | Bild: Paul Haug

Bei der Veranstaltung in der Geisinger Stadthalle diskutierten rund 160 Vertreter der Pfarrgemeinderatsgremien aus einem Umkreis von circa 80 Kilometern über Veränderungen. Dass sich etwas verändern muss, diese Frage scheint unumstritten. Aber die zeitliche und inhaltliche Radikalität der Reform sorgt für Ärger. Statt 220 Pfarreien, die zudem erst vor fünf Jahren zu neuen Seelsorgeeinheiten zusammengelegt wurden, soll es künftig noch 40 geben.

Die Fragen vieler „Werden wir überhaupt ernst genommen und nicht nur angehört“ oder „es gibt doch sicherlich schon fertige Pläne in Freiburg nachdem das umfangreiche Arbeitspapier schon lange vorliegt“ dementierte Erzbischof Stefan Burger. Aber seine Beteuerungen drangen wohl nicht bei allen durch, trotz des regen Gedankenaustauschs über Kirche und Reform ist bei vielen Skepsis vorhanden. Erzbischof Stefan Burger versicherte mehrmals „Es gibt keine fertigen Pläne in den Schubladen in Freiburg„.

Die Alternativen zu den heutigen Pfarreien, die künftigen XXL-Pfarreien, sind den meisten zu groß, befürchtet wird, auf dem Land abgehängt zu werden. „Wir ziehen uns nicht aus der Fläche zurück, es gibt keinen Kahlschlag in der Fläche“, so der Erzbischof. Man will die untere Ebene stärken, die Pfarrer und Priester von Verwaltungsarbeit entlasten. Die Bürokraten wurde von vielen Anwesenden kritisiert, wobei Wolfgang Müller vom erzbischöflichen Ordinariat betonte, dass dabei viel, etwa beim Datenschutz, von außen vorgegeben werde.

Bei anderen Fragen, etwa zur Priesterweihe von Frauen, dem Zölibat, oder der Kommunion bei Wort-Gottes-Feiern wies der Erzbischof darauf hin, dass dafür das Kirchenrecht der „Weltkirche“ geändert werden müsste, ohne jedoch selbst klar Stellung zu beziehen. Die Kommunion bei Wort-Gottesdiensten wiederum könne vor Ort entschieden werden. Im nächsten Jahr sind Pfarrgemeinderatswahlen, und die neu gewählten Gremien bleiben bis 2025 im Amt, und vorher werden die neuen Einheiten nicht gebildet, versicherten die Vertreter aus Freiburg. Wenn auch nach sieben Stunden intensiver Diskussion und einem offenen Dialog mit dem Erzbischof viele Fragen gestellt wurden, blieben noch einige offen, aber auch noch viel Skepsis vor der künftigen Neuorganisation, die in anderen Bistümern wie Rottenburg oder Trier nicht so intensiv umgesetzt werden.