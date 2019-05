Nachdem es den Bund der Selbständigen Geisingen nicht mehr gibt, hat sich im letzten Jahr der Arbeitskreis Hauptstraße gebildet. Ziel des Arbeitskreises ist unter anderem mehr Leben und Aufmerksamkeit in die Hauptstraße zu bringen.

Verkaufsoffener Sonntag in Geisingen

Am kommenden Sonntag, 5. Mai, findet nunmehr der erste Gesundheits- und Wohlfühltag statt unter dem Motto „Geisingen bewegt“. Als Partner hat der Arbeitskreis die Stadt Geisingen mit im Boot. Von elf Uhr bis 16 Uhr ist zudem ein verkaufsoffener Sonntag anlässlich dieser Aktion. Wenn auch in der Hauptstraße viele Leerstände zu verzeichnen sind, in denen einst Lebensmittel oder andere Waren verkauft wurden, hat Geisingen nach wie vor ein großes Angebot an Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit.

Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr im Rathaus durch Bürgermeister Walter Hengstler geht es dann Schlag auf Schlag bis 16 Uhr mit Vorträgen, Informationsveranstaltungen und Vorführungen. Sei es von Ärzten, Heilpraktikern, Podologen, Theaterpädagogen, Familienberatung, Physio-Therapien oder auch von Vereinen.

Auch das Rote Kreuz ist vor Ort

Das Rote Kreuz misst Blutdruck und Blutzucker, erklärt die stabile Seitenlage und demonstriert einer Reanimation mit und ohne Defibrilator. Die Feuerwehr Geisingen informiert über Feuerlöscher und demonstriert einen Fettbrand, die Inlinsportler der Arena Geisingen nehmen mit einem Vorführungsparcours teil, ferner ist die Jazztanzgruppe dabei und der Schwarzwaldverein informiert über ein neues Angebot Gesundheitswandern.

Geisingen Das Programm für die Geisinger Gesundheitstage steht Das könnte Sie auch interessieren

Die noch vorhandenen Geschäfte der Hauptstraße sind ebenfalls mit dabei, aber auch die meisten Lokalitäten, die Angebote rund um gesundes Ernähren präsentieren. Die geplanten Aktionen an der Hauptstraße werden bei schlechtem Wetter in verschiedene Räumlichkeiten verlegt. So in das ehemalige Textilhaus Engesser, oder den ehemaligen Schlecker-Markt. In der Schmiede sind einige Teilnehmer präsent und ganz im Westen in den Räumlichkeiten der Sozialstation im Seniorentreff (Donaucafé). Auch dort gibt es einige Vorträge.

Die Hauptstraße ist am Sonntag gesperrt, die Umleitung ist ausgeschildert. Überall liegen Flyer mit den Uhrzeiten, den Vorträgen und dem Ort aus.