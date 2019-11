Premiere in Gutmadingen hatte die Hubertusmesse am Sonntag mit der Parforcehornbläsergruppe Schömberg. Noch nie, so der Vorsitzende des Pfarrgemeindeteams, Gerhard Glunk, fand in Gutmadingen ein solcher beeindruckender Gottesdienst statt.

Jagdsignale in der Kirche? Während es bei der Jagd aufgrund der Verständigung auf Lautstärke ankommt, gilt dies im Gottesdienst nicht. Das große Parforcehorn gilt als Vorgänger des Waldhornes, das bei den Blasmusikorchestern oft als „Seele des Orchesters“ bezeichnet wird. Die Gutmadinger Hubertusmesse füllte die Pfarrkirche St. Konrad vollständig, die Gottesdienstbesucher kamen aus der ganzen Region und bereuten auch einen weiteren Anfahrtsweg nicht. Und neben dem besonderen musikalischen Ereignis der Hubertusmesse hatte diese noch einen anderen positiven Aspekt, Spenden für die Kirchenrenovierung zu sammeln. Die Hauptakteure waren die Mitglieder der Parforcehornbläsergruppe aus Schömberg, die ihrem Ruf als mehrfacher Wettbewerbssieger in der Kunststufe mehr als gerecht wurden.

Premiere in Gutmadingen hat die Hubertusmesse in der Gutmadinger Pfarrkirche St. Konrad. Die Parforcebläsergruppe Schömberg gestaltet den Gottesdienst, den Pfarrer Adolf Buhl zelebrierte. | Bild: Paul Haug

Man könnte meinen, dass die Parforcehornbläsergruppe wie auch das Bläserkorps der Kreisjägervereinigung Tuttlingen die ebenfalls mit dabei waren, den Handwerkern mehr oder weniger den Marsch geblasen haben. Sinnbildlich aber nicht zu fest, denn die werden in absehbarer Zeit wieder gebraucht. In der kommenden Woche wird das Gerüst an der Kirche abgebaut, die Arbeiten an den Sandsteinen und den Pfeilern sind beendet. Aber damit ist die Kirchensanierung noch nicht beendet. Rund 750 000 Euro wurden inzwischen investiert, nun fehlt noch die östliche Giebelseite beim Turm als nächstes dringendes Projekt. „Und hierfür sind nochmals rund 230 000 Euro erforderlich“, wie der Vorsitzende des Pfarrgemeindeteams, Gerhard Glunk, betonte. „Die Nordseite sieht auch nicht besser aus, wenn auch noch nicht so schlecht, wie die derzeit sanierte Südseite, aber dafür haben wir im Moment kein Geld“, sagte Glunk weiter.

Pfarrer Adolf Buhl, der den Gottesdienst zelebrierte, wie auch Gerhard Glunk dankten den Akteuren, Initiatoren (Reinhold Elsässer und Georg Schelling) und Unterstützern des einmaligen Gottesdienstes. Dies sind neben der Parforcehornbläsergruppe Schömberg auch das Bläserkorps der Kreisjägervereinigung Tuttlingen unter der Leitung von Georg Schelling, sowie die Jagdpächter Wullich, Burgert und Kramer. Pfarrer Adolf Buhl erinnerte in seiner Predigt an das Leben des heiligen Hubertus, der stets die Natur und auch die Tiere schützte, dann aber aus lauter Verzweiflung über den Tod seiner Frau zum fanatischen Jäger wurde, bis er auf der Jagd einen Hirsch mit einem Kreuz zwischen den Geweihstangen sah. Eine solche Trophäe zierte auch den Altarraum der Pfarrkirche St. Konrad. Leider wurde aus dem Platzkonzert vor der Kirche durch die Bläser der Kreisjägervereinigung wegen des Regens nichts, das Pfarrgemeindeteam lud noch ins Rathaus zu einer deftigen Suppe und Getränken ein. Die vier großen Töpfe voller Suppe waren im Nu verkauft, und jede Suppentasse trug erneut einen Obolus zur Finanzierung der Kirchensanierung bei.

Kirchensanierung

Die Kirchensanierung der Gutmadinger Pfarrkirche ist im Westen und Süden nunmehr abgeschlossen, weitere Teile der Außenhülle mit den Sandsteinen der Pfeiler stehen noch an. Derzeit wurden rund 750 000 Euro in die Kirchensanierung investiert, weitere Abschnitte stehen aber noch an. (ph)