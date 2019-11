An den heiligen Sankt Martin erinnern die Kinder in der Region Geisingen mit ihren traditionellen Martinsumzügen: Ab heute finden in der Region Geisingen die Martinsumzüge der Kindergärten statt, zu denen auch Grundschüler eingeladen sind. Die Elternbeiräte der Kindergärten sind bei der Organisation und vor allem auch nach dem Martinsspiel und Umzug beim Verkauf von Glühwein sowie Wurst und Wecken dabei. Für die Martinsumzüge wurden von den Eltern teilweise Laternen für die Kinder gebastelt, die sie dann stolz bei den Martinsumzügen mitführen.

In Geisingen findet der Martinsumzug am Montag, 11. November, statt. Der Umzug beginnt um 18 Uhr vor der Heilig-Kreuz-Kapelle, danach führt der Umzug die Kinder mit ihren Laternen zum Platz nördlich der alten Gerbe. Hier findet das Martinsspiel statt. Die Elternbeiräte der beiden Geisinger Kindergärten Gerbe und Am Stadtgraben warten hier mit Punsch, Glühwein und Würsten auf Abnehmer.

In Aulfingen findet die Martinsfeier des Kindergartens ebenfalls am Montag um 18 Uhr im Kindergarten statt, anschließend ist der Laternenumzug mit Martinswecken, Punsch und Glühweinverkauf geplant.

Die Martinsfeier in Gutmadingen findet bereits am Freitag, 8. November, statt und beginnt um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche. Danach ist der Umzug zum Gemeinschaftshaus.

Die Martinsfeier in Kirchen-Hausen beginnt am Montag, 11. November, um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche, anschließend findet der Martinsumzug zur Schule statt. Dort sorgt der Elternbeirat mit Punsch, Glühwein und Wurst für das leibliche Wohl.

Alle Elternbeiratsgremien bitten die Besucher, aus Umweltschutzgründen möglichst ihren eigenen Becher oder Tasse mitzubringen.