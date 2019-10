In eineinhalb Wochen findet in Geisingen der Tag des Ehrenamtes 2019 statt. Vor 22 Jahren, als Plattform für öffentliche Auszeichnungen und Anerkennungen, wurde der Tag des Ehrenamtes als Ersatz für den Empfang im Rathaus ins Leben gerufen. Man wollte damit aber auch allen ehrenamtlich tätigen Einwohnern die Möglichkeit zum Gedankenaustausch geben. Gleichzeitig sollte es aber auch ein Dank an die Ehrenamtlichen für ihr Engagement sein. Dass dies sehr unterschiedlich ist, spiegelt sich auch in den Auszeichnungen und Ehrungen beim Tag des Ehrenamtes am Samstag, 9. November, wieder.

In Jahren von Kommunalwahlen steht immer eine Reihe von verdienten und langjährigen Kommunalpolitiker für die Auszeichnung mit den Verdienstmedaillen in Bronze, Silber und Gold an. Diese Auszeichnung, nach dem Ehrenbürgerrecht die höchste Auszeichnung der Stadt, wird nach den Ehrungsrichtlinien vorgenommen, und kann von jedem Einwohner für Ehrenamtliche vorgeschlagen werden. Der Gemeinderat entscheidet dann über die Ehrung und Auszeichnung. Neben den Verdienstnadeln gibt es für besonderes Engagement auch Anerkennungs- und Sachgeschenke.

Bürgermeister Martin Numberger, hier bei seiner ersten Geisinger Blutspende, zeichnet erstmals beim Geisinger Tag des Ehrenamts verdiente Bürger und Blutspender aus. | Bild: Paul Haug

Bei dem Tag des Ehrenamtes ist von der Palette der Ehrungen und Auszeichnungen alles dabei, so ist es auch mit dem Personenkreis. Ausgezeichnet werden außerdem Mehrfachblutspender, die 25, 50, 75 und gar 100 Mal Blut gespendet haben, wobei in diesem Jahr zum ersten mal kein Blutspender mit einer dreistelligen Zahl dabei ist. Ferner werden an die Mitglieder des Jugendblasorchesters, das die Veranstaltung musikalisch umrahmt und die von der Stadtmusik Geisingen kommen, die Leistungsabzeichen ausgehändigt. Jungmusiker, die außerdem das goldene Leistungsabzeichen erworben haben, erhalten für diese herausragende musikalische Leistung ein zusätzliches Anerkennungspräsent. Das goldene Leistungsabzeichen ist eine besondere Herausforderung für den Musikernachwuchs.

Der Bereich Sport wird wieder eine breite Palette sportlicher Betätigung abdecken, da gibt es Ehrungen bis zur Teilnahme an Europa- und Deutschen Meisterschaften sowie Weltmeisterschaften. Einen breiten Raum hat auch der lokale Breitensport Fußball.

Die Stadt Geisingen hat auch in diesem Jahr wieder einen Künstler engagiert, der während des Tags des Ehrenamts die Besucher mit seinen Zaubertricks verblüffen wird. Es ist in diesem Jahr Jörg Trautmann aus Willstätt. Nach dem offiziellen Teil lädt die Stadt traditionell zum Stehempfang ein, bei dem man Erfahrungen austauschen oder ganz einfach ins Gespräch kommen kann.

Erstmals mit Numberger

Der Tag des Ehrenamtes ist für die Stadt und in diesem Fall zum ersten Mal für Bürgermeister Martin Numberger die Plattform für Ehrungen und Auszeichnungen. Sei es mit den Verdienstmedaillen der Stadt, Ehrungen des Blasmusikverbandes oder auch Anerkennungsgeschenke. Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. November, um 18 Uhr in der Stadthalle Geisingen statt. Zum Tag des Ehrenamtes sind alle Vorstands-, aber auch Mitglieder der Vereine sowie die Bevölkerung eingeladen. (ph)