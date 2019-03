von sk

Der Hegering Immendingen kann bei seiner Hauptversammlung nicht nur ein aktives Jahr bilanzieren, sondern auch gute Schützen ehren: Kevin Heitz ist Gewinner der Ehrenscheibe (50 Meter stehend frei), Hegeringleiter Georg Schelling Gewinner des Wanderpokals des Keilerschießens.

Der Hegering Immendingen nimmt am Straßenfest in Geisingen wieder gemeinsam wie vor zwei Jahren mit der Bläserjugend Kirchen-Hausen teil. Der Hegering gestaltet mit den Bläsergruppe der Kreisjägervereinigung Tuttlingen die Hubertusmesse in Gutmadigen am 3. November mit. Den Hauptteil bestreiten die Jagdhornbläser aus Schömberg.