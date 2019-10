Die Gutmadinger Krähenlochhütte erhält derzeit ein neues Dach. 1983 wurde die neue Krähenlochhütte gebaut und eingeweiht. Bis dahin feierten die Gutmadinger ihre Hüttenfeste in der alten Saatschulhütte oben auf der Länge, dem Gewann Gereut. Dort musste jedoch investiert werden, sowohl in eine Erweiterung als auch in eine Sanierung. Nach langen Überlegungen wurde dann die jetzige Krähenlochhütte gebaut.

Die schmucke Freizeithütte liegt im hinteren Bereich des Krähenloches an einem idyllischen Platz. Sie bietet einen herrlichen Blick nach Gutmadingen und auf den Wartenberg und war damals eine Vorzeigehütte. Sie besticht mit einem Vordach, im Innern hat sie einen Ofen und auch Leitungen für elektrischen Strom. Da es dort aber keine direkte Stromversorgung gab und auch heute noch nicht gibt, kann ein Notstromaggregat, das jeder Verein selbst besorgen muss, mitgebracht und an die Steckdose angeschlossen werden. Dadurch hat man Licht in der Hütte und im Vorraum.

So wie beim Bau der Hütte sind die Gutmadinger Bürger immer wieder dabei, wenn es gilt, die Hütte und den Grill- und Spielplatz davor zu unterhalten. Das Dach wurde in den letzten Jahrzehnten öfters von Moos und Laub befreit. Nunmehr aber haben die Ziegel so große Schäden und sind undicht, dass man Folgeschäden durch eintretende Feuchtigkeit befürchten musste. Auch der jetzige Grill wurde in einer Aktion von mehreren Gutmadingern vor einigen Jahren erneuert.

Im letzten Jahr wurde die Erneuerung des Daches bereits für den diesjährigen Haushalt angemeldet, derzeit laufen die Arbeiten für die Erneuerung des Daches. Noch rechtzeitig vor dem Regen konnte der größte Teil des Hüttendachs eingedeckt und die Hütte wieder regen- und bald auch winterfest gemacht werden. Es sind noch einige kleinere Restarbeiten am First erforderlich.

Neben den kaputten Ziegeln wurde bei der Dachsanierung auch bereits angefaultes Holz erneuert, der Kamin erhielt eine neue Verwahrung und die Hütte neue Dachrinnen und Abläufe. Rund 23 000 Euro kostet die Maßnahme für die Stadt Geisingen.