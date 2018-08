Die katholische Pfarrgemeinde Gutmadingen feiert in knapp vier Wochen ein doppeltes Jubiläum: Ihr Kirchenfest, das Bruderschaftsfest Maria Trost. vor 300 Jahren wurde die Gürtelbruderschaft gegründet und der Kirchenchor Gutmadingen wird in diesem Jahr 275 Jahre alt. Grund zum Feiern, den Festgottesdienst am Sonntag, 2. September, wird Weihbischof Rainer Klug zelebrieren, der erst vor wenigen Wochen in Geisingen war und das Sakrament der Firmung gespendet hat.

Die kleine und feine Marienkapelle steht eigentlich im Mittelpunkt des Festes und war früher ein bekannter Marienwallfahrtsort. Aufnehmen kann sie die Gläubigen jedoch nicht, die Kapelle bietet neben den Zelebranten nur wenigen Gläubigen Platz. Mittels Lautsprecher werden die Segensgebete zum Schluss des Gottesdienstes beziehungsweise der Prozession und am Abend bei der Lichterprozession zu den Gläubigen vor der Kapelle übertragen. 1760 wurde die Kapelle erbaut, und zwischenzeitlich mehrfach renoviert.

Die Bruderschaft „Gürtelbruderschaft vom heiligen Augustinus und der heiligen Monika“ wurde 1718 in Gutmadingen gegründet. Die Aufgabe der Bruderschaft war es, für die armen Seelen im Fegefeuer zu beten. Von einer Wallfahrt im schweizerischen Einsiedeln brachten Mitglieder der Bruderschaft eine Kopie der dortigen schwarzen Madonna mit, 1760 wurde für dieses Gnadenbild der Madonna eben dann eine kleine Kapelle nördlich der heutigen Pfarrkirche erbaut. Mit dem Bau entstand auch eine Wallfahrt, die aufblühte, aber 1803 im Rahmen der sogenannten Aufklärung beendet wurde. Auch nach dem Ende der Wallfahrt feierten die Gutmadinger ihr Bruderschaftsfest nach wie vor bis heute.

Die Schwarze Madonna in der Gutmadinger Bruderschaftskapelle Maria Trost mit der heiligen Monika und dem heiligen Augustinus stehen im Mittelpunkt des Kirchenfestes, des Bruderschaftsfestes Maria Trost am Sonntag, 2. September, in Gutmadingen. | Bild: Paul Haug

Noch vor einigen Jahrzehnten war das Kirchenfest das Fest im Ort schlechthin, mit Rummelplatz und Tanz am Abend. Das Fest wird immer am Sonntag nach Augustinus (28. August) und seiner Mutter Monika gefeiert. Am Sonntag, 2. September, ist es wieder soweit. Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad und wird durch den Musikverein Harmonie sowie den Kirchenchor umrahmt. Der Kirchenchor probt schon seit Wochen intensiv auf dieses Jubiläum. Und wie früher gibt es einen „weltlichen Teil“ des Kirchenfestes, nicht mit Rummel und Tanz, sondern im Gemeinschaftshaus. Die beiden Musikvereine Harmonie und Donaumusikanten unterhalten die Gäste, ferner ist noch ein Beiprogramm geplant, das Spaß und Kurzweil bietet. Das Pfarrgemeindeteam, unterstützt von vielen Helfern, sorgt für das leibliche Wohl der Gäste, der Erlös fließt der Kirchenrenovierung der Pfarrkirche St. Konrad zu.

Birnenfest Das Bruderschaftsfest Maria Trost ist das Gutmadinger Kirchenfest, das früher den Namen „Berefäscht“ (Birnenfest) hatte. Vor über fünf Jahrzehnten boten Obstbauern vom Bodensee Birnen zum Kauf an, die es auf der rauhen Baar zum damaligen Zeitpunkt nicht gab. Die Bruderschaft wurde von 300 Jahren gegründet. (ph)

