In einer sehr gut besuchten Generalversammlung, die im Gemeinschaftshaus abgehalten wurde und über 100 Teilnehmer hatte, wurde im Vorstandsteam Tobias Willmann neu hinzugewählt. Das Team setzt sich nunmehr aus Tobias Willmann, Volkhard Ohnmacht, Marcel Huber und Alexander Röthele zusammen. Diese Personen sind wiederum für bestimmte Ressorts verantwortlich.

Geisingen Gutmadingen steht Kopf nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga Das könnte Sie auch interessieren

Die Aufstiegsparty in die Landesliga und auch das Eröffnungsspiel in der Landesliga waren sportlich und gesellschaftlich für die ganz Gemeinde ein Höhepunkt. Bei den Heimspielen des FC (Aktive und Jugend) waren rund 300 Helfer das ganze Jahr über im Einsatz. Der Verein hat derzeit 229 Mitglieder, davon sind 52 aktiv. Sorgen bereitet dem FC, wie Jugendleiter Stefan Reiser betonte, der Nachwuchs. Der Verein hat für die „Pampersliga“, also Dreijährige, eine Art Kinderturngruppe gegründet, um so früh wie möglich Kinder für den Verein und für den Ballsport zu interessieren.

Fußball Stefan Schmid vom FC Gutmadingen im Interview: „Diese Mannschaft ist der Wahnsinn“ Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Plätze wie auch das Clubheim fordern viele Stunden für Unterhaltung und Reparaturen, aber auch finanzielle Mittel. So stehen auch für dieses Jahr wieder Investitionen und Reparaturen an. Die Ressortleiter und Vorstandsmitglieder Volkhard Ohnmacht (Spielbetrieb) Marcel Huber (Technik) und Alexander Röthele (Finanzen) gaben durchweg positive Berichte ab. Bedauerlich, so Ohnmacht, sei die Tatsache, dass der Verein nur noch einen Schiedsrichter hat. das wiederum schlage sich in hohen Zahlungen an den Verband nieder.

Vorstand ehrt langjährige Vereinsmitglieder

Ortsvorsteher Norbert Weber bezeichnete die Aufstiegsfeier und das Eröffnungsspiel als einen Beitrag zur lebendigen Dorfgemeinschaft. Bei der Versammlung wurden für 25-jährige Zugehörigkeit Andreas Vöckt, für 40 Jahre Stefan Bensel, Jürgen Martin und Uwe Feist und für 50-jährige Mitgliedschaft Peter Wiek und Roland Burger geehrt. Neben dem Vorstandsteam gehören der Vorstandschaft noch die Beisitzer Dominik Huber, Benjamin Lippl, Stefan Reiser, Claudius Hirt, Christian Ohnmacht, Steffen Moser, Florian Wolf und Manuel Huber an. Der sehr gut besuchten Generalversammlung schloss sich im Gemeinschaftshaus noch ein Kameradschaftsabend an.