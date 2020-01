Der Dorfplatz von Leipferdingen war am Samstagnachmittag Festplatz von acht Guggenmusiken und Besuchern nicht nur aus Leipferdingen. Das Wetter spielte mit, entgegen der Prognosen war mit Ausnahme von einigen wenigen Schneeflocken ideales Festwetter. Das Open-Air Konzert und Open-Air Fest waren der ideale Auftakt für den zweiten Festtag anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Guggenmusik Untersibbersi Leipferdingen.

Anders als der Name Untersibbersi (das hintere vor dem Vorderen) war das Fest durchorganisiert und alles im Plan. Zahlreiche Feuerkörbe sorgten für Wärme für die vielen Zuschauer und Besucher, es gab aber auch Wärmendes von Innen. Glühwein oder Glühgin, viele andere Getränke und die Wurst. Da die Guggen von Leipferdingen ein neues Kostüm beziehungsweise Häs haben, wurde dies natürlich den Besuchern auch kurz vorgestellt.

Dirigent Andreas Fluck fühlte sich wohl, wenn auch ein Banner ein bisschen Wehrmut verkündete, weil Fluck aufhört. Aber nur als Dirigent der Guggenmusik, aktiv dabei bleiben will er. Drei Stunden musizierten die Guggenmusiken auf der Bühne. Auch musikalisch haben sie in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Und sie können nicht nur Fortissimo sondern auch piano.

Viel Beifall

Aber zu überhören war das Ganze natürlich nicht, die Zuschauer spendeten viel Beifall bei den einzelnen Auftritten. Die Guggen kamen nicht nur am Samstag, sondern auch am Freitag aus ganz Süddeutschland und der Schweiz. In den vergangenen 30 Jahren hat die Leipferdinger Gruppe viele freundschaftliche Verbindungen zu anderen Guggenmusiken geknüpft. Und wie es sich gehört, besucht man sich dann eben bei einem Geburtstagsfest.

Fest mit großem Einzugsgebiet

Von Lörrach bis Schwäbisch Gmünd, vom Bodensee und aus dem Schwarzwald sowie aus der näheren Umgebung. Die wenigsten Guggenmusiken sind noch eine reine Männerbastion, die meisten Guggen haben viele weibliche Akteure in ihren Reihen an fast allen Instrumenten. Nach dem Open-Air Konzert dann der Umzug, es wurde ein Nachtumzug. Und hier sah man die Guggen wieder aus einer anderen Perspektive. Der Umzug führte in das Partyareal bei und in der Festhalle, wo lang gemeinsam und ausgelassen gefeiert wurde.