Seit knapp sieben Monaten wird beim sogenannten großen Durchlass in Geisingen gearbeitet. Das Ende der Arbeiten, ursprünglich für Ende Oktober vorgesehen, wird sich rund zwei Wochen verlängern, bis die Baustelle dann komplett geräumt und das Gelände so wiederhergestellt wird, wie es Anfang April von der Baufirma vorgefunden wurde.

Derzeit laufen die Asphaltierungsarbeiten an der Fahrbahn, von der Donaustraße her sind die Arbeiten am Mittwoch abgeschlossen worden, was die Fahrbahn betrifft.

Südlich des Bahndamms werden noch weitere Maßnahmen durchgeführt, die Wegverbindung in Richtung Sportplatz wie auch zum Tennisplatz und der Arena Geisingen wird wieder verlegt. Während der Bauzeit wurde dort eine Ersatztrasse geschaffen. Das große Baufeld zwischen dem großen und dem kleinen Durchlass wird dann wieder geräumt und mit dem zwischengelagerten Humus eingeebnet.

Im April begannen die Arbeiten mit der Herstellung der Baugrube, dem Abschieben des Mutterbodens sowie dem Aufstellen der Baubüros.

Dann liefen die Arbeiten für den Bau der neuen Eisenbahnbrücke an, die sich bis Ende August hinzogen, danach wurde es für viele Geisinger interessant. Große Stahlträger wurden verlegt, die neue Brücke wurde auf den Stahlträgern nach Westen und dann während der Vollsperrung der Bahnstrecke an den neuen Standort am 1. September eingeschoben.

Da diese Arbeiten am Abend und in der Nacht stattfanden, wunderten sich manche Spaziergänger am Montagmorgen, als dann die neue Brücke bereits am neuen Standort stand. Seither wurden die Randsteine verlegt, der Betonbau wurde mit Granit verkleidet, Treppen zum Bahngleis verlegt.

In den nächsten Tagen kann dann wieder der große Durchlass sowohl von Fußgängern, wie auch von Autofahrern benutzt werden.