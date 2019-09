Baustellen gibt es in Geisingen genug: im Neubaugebiet, an der Bahnlinie und dann auch noch an öffentlichen Gebäuden. So wird der Kindergarten Stadtgraben saniert und bald fertiggestellt. Seit den Sommerferien laufen auch an der Geisinger Schule umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bauabschnitt eins, dem Gebäude mit den roten Alucobond-Platten.

Die westliche Hälfte des Schulgebäudes eins wird derzeit ausgehöhlt. | Bild: Paul Haug

Schon vor den Ferien wurde die Nordfassade des Schulhauses eingerüstet, in den Pfingstferien wurde dann die asbesthaltige Fassade entfernt. Danach folgten weitere Arbeiten, die vorwiegend der Wärmedämmung dienten. Auch einige Fenster wurden in diesem Zuge erneuert. Derzeit laufen die Arbeiten auf Hochtouren und so wird bald auch die Nordseite mit den Alucobond-Platten verschalt sein. Der Schulbetrieb bleibt davon unbeeinträchtigt.

Hälfte der Klassenzimmer fällt aus

Allerdings sind gerade auch noch weitaus umfangreichere Baumaßnahmen im Gange, in deren Rahmen der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht wird und die einzelnen Klassenzimmer generalüberholt werden. Die künftige Schulleitung steht somit vor einer großen Herausforderung, denn die Hälfte der Klassenräume steht zu Beginn des neuen Schuljahrs nicht zur Verfügung.

Die Nordfassade der Schule wird derzeit ebenfalls saniert und insoliert. Hier sind die Arbeiten schon weit fortgeschritten, bald leuchtet auch die Nordseite rot wie ide anderen drei Fassadenseiten. | Bild: Paul Haug

Der westliche Teil des Schulhauses ist eine einzige Großbaustelle, alle Decken sind heruntergerissen worden. In Sachen Brandschutz hatte die Einrichtung einiges nachzuholen. Das Gebäude wurde 1964 erbaut, seither wurde mehrfach investiert. 1992, 1998 und 1999 wurden teilweise Fenster erneuert, außerdem wurde 2010 die Ost- West- und Südfassade saniert und mit Alucobond-Fassadenplatten versehen. 2016 wurden 168 000 Euro als Sofortmaßnahme für den Brandschutz in die beiden Treppenhäuser investiert. Zeitgleich durften jedoch die beiden oberen Klassenzimmer im West- und Ostteil aufgrund fehlender Fluchtwege nicht mehr benutzt werden.

Der Brandschutz in den Klassenzimmern, aber auch die Erneuerung der gesamten Haustechnik mit Ausnahme der Sanierung der WC-Anlagen, die schon vor zwei Jahren saniert worden waren, stand nun noch aus. Von Land und Bund gab und gibt es Zuschüsse, auch für die Sanierung von bestehenden Schulgebäuden, die von der Stadt beantragt und bewilligt wurden.

Chemieraum wird zum Klassenzimmer

Drei Klassen sind nach den Sommerferien nicht mehr im Bauabschnitt eins, sondern im Bauabschnitt drei, dem Gebäude der Schulleitung, untergebracht. Dort wurde im Frühjahr der Chemieraum ausgeräumt und zu einem Klassenzimmer umfunktioniert. Die Bauarbeiten an der Nordfassade sind bald abgeschlossen, die Sanierungsarbeiten im Gebäudeinnern sollen im Westteil bis Februar nächsten Jahres andauern, wie Architekt Thomas Kreuzer erklärte. Danach folgt dann der östliche Teil, bevor schließlich mit der Sanierung des Bauabschnitts drei begonnen werden kann. Dort stehen Brandschutz, Fluchtwege und das seit Jahrzehnten undichte Dach auf dem Sanierungsplan.