Unter dem Namen Lauftreff stellt man sich ein Treffen zum gemeinsamen Laufen vor. In Kirchen-Hausen gibt es seit dem Clubheim-Neubau nunmehr jeden ersten Freitag im Monat eine Veranstaltung die zwar den gleichen Namen hat, bei der aber die Gemeinsamkeit und Geselligkeit im Vordergrund stehen. Es ist ein Treff, aber wie der Name Lauftreff zustande kommt, konnte Armin Stihl vom Vorstandsteam auch nicht sagen. Der Freundeskreis des neuen Clubheimes hat diesen Namen auserkoren und zur Auftaktveranstaltung kamen gleich über 100 Besucher jeglichen Alters, und beim Ende des Trainings der Aktiven und der Alten Herren waren es noch mehr.

Bei herrlichem Sommerwetter wie in südlichen Urlaubsgefilden ließen es sich die Teilnehmer gut gehen. Man kam ins Gespräch, spielte Tisch-Kicker oder Karten, schaute den Kindern beim Fußballspielen zu und machte von den Angeboten an Speisen und Getränken regen Gebrauch. Seit dem Clubheim-Neubau und dessen Einweihung Ende Juni wurde die von Florian Rapp vom Vorstandsteam schon bei der Generalversammlung angekündigte neue Veranstaltungsreihe nunmehr umgesetzt. Jeden ersten Freitag im Monat soll sie stattfiden. Immer finden sich einige Mitglieder und Helfer zusammen und übernehmen die Bewirtung, bringen auch neue Ideen mit ein.

Yannic Thoma und Lina Moriz mit ihrem Helferteam waren am Freitagabend die Verantwortlichen und sie kredenzten verschiedene Burger und Coctails. Am Grill standen Yannic Thoma und Markus Lehmann und bereiteten die verschiedenen Burger zu, Melanie Wittenberg half Lina Moriz an der Theke beim Cocktailmixen. Immer wieder wurde betont, dass alle stolz auf das neue Clubheim sein können, hier wurde von den Helfern und Initiatoren viel geleistet.

Die Veranstaltungsreihe des Lauftreffs wird in den nächsten Monaten fortgesetzt, Am 7. September ist Karaoke geplant und am 5. Oktober ein bayrischer Abend mit Vesperteller vom Hof Immensitz und am 2. November ist ein Cego- und Spieleabend vorgesehen. Am 5. Oktober sind neben den Alten Herren auch die Mitglieder der Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen die Akteure. Ein Zeichen dafür, dass die Dorfgemeinschaft in Kirchen-Hausen funktioniert und dass man sich gegenseitig hilft. Am 2. Dezember ist dann kein Lauftreff, hier bereiten sich die Theaterspieler bereits intensiv auf die Theatergaudi vor, die am 22. Dezember in der Kirchtalhalle stattfindet.

Diese Veranstaltungen haben einen doppelten Zweck. Einmal soll es ein gemütlicher Treff für die Bevölkerung sein, sich je nach Lust und Laune mit anderen zu treffen. Zum anderen soll es aber auch etwas Gewinn abwerfen, um die Verbindlichkeiten, die vom Clubheimbau herrühren, abzutragen. Und die Abwechslung und Vielfalt sowie die wechselnden Akteure hinter der Theke mit unterschiedlichen Ideen sollen Besucher anlocken.

Das Freitagstraining der aktiven Mannschaften sowie der AH ist am ersten Freitag im Monat auch die Gelegenheit mit Trainer und Spielern ins Gespräch zu kommen. Die bevorstehende Saison war öfters Thema der Gespräche, hier spielt die erste Mannschaft in der Kreisliga A, in die sie aufgestiegen ist.

Die Idee Die Sportgemeinschaft (SG) Kirchen-Hausen hat in rund einem Jahr ein neues Clubheim erbaut, das Ende Juni eingeweiht wurde. Ein neues Clubheim kann auch neue Ideen und Veranstaltungen gebrauchen, um auch die Schuldenlast durch diese Veranstaltungen zu drücken. 70 000 Euro musste die Sportgemeinschaft hierfür leihen, dafür wurden die Beiträge erhöht und mit vielen Ideen der Mitglieder soll durch die Veranstaltungsreihe "Lauftreff" Geselligkeit gepflegt und ein Gewinn erwirtschaftet werden. (ph) Informationen im Internet: http://www.sgkirchen-hausen.de

