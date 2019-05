Auf diesen Ausflug haben sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Geisingen schon lange gefreut: 49 von ihnen besichtigten das Medienhaus SÜDKURIER in Konstanz. Im Gebäude der Druckerei erfuhren die Besucher aus Geisingen detailliert, wie und wo die Tageszeitung SÜDKURIER entsteht und wie das Medienhaus über seine digitalen Kanäle und seine Website vielfältig und hintergründig über das aktuelle Geschehen informiert. So haben die Geisinger Gäste viel über den SÜDKURIER erfahren und was man alles braucht, damit am Ende des Tages eine Zeitungsausgabe gedruckt werden kann. Bild: Oliver Hanser