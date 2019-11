Die Grünschnittannahmestellen in den Ortsteilen von Geisingen sowie in der Region Immendingen bieten ihren Service, Grünschnitt zum Wertstoffhof nach Geisingen zu bringen, nur noch diese Woche an. Am Samstag, 9. November, sind sie zum letzten Mal in diesem Jahr Betrieb. Dann gelten auch für die Wertstoffhöfe des Landkreises Tuttlingen neue Öffnungszeiten ab der kommenden Woche, 11. November.

Der Wertstoffhof Geisingen, der für die Region Immendingen/Geisingen ist, hat in dieser Woche nochmal drei Mal geöffnet, am heutigen Dienstag, 5. November, und Donnerstag, 7. November, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Ab der nächsten Woche ist der Wertstoffhof nur noch am Dienstag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Vom 22. Dezember bis zum 8. Januar ist der Wertstoffhof geschlossen.

Während den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe können Paper und Kartonagen, Glas, Metallschrott, Verpackungsmaterialien wie Styropor und Folien, Altkleider, Leuchtstofflampen, Batterien, Compactdiscs, kleinere Mengen Sperrmüll, Grünschnitt aber auch Schlachtabfälle aus Hausschlachtungen und Tierkadaver abgegeben werden.

Das Landratsamt Tuttlingen appelliert an die Bürger, von Buchsbaumzünsler befallenes Schnittgut weder auf den eigenen Kompost, in die Biotonne oder gar beim Grünschnitt abzugeben. Kleine Mengen befallener Buchspflanzen sowie Gespinste mit Eiern oder lebenden Raupen können in gut verschlossenen Kunststoffsäcken über die Restmülltonne entsorgt werden, informiert das Landratsamt. Größere Mengen an befallenem Schnittgut oder ganze Pflanzen werden am Abfallzentrum in Talheim kostenlos angenommen. Die Anlieferungen sollten in verschlossenen Säcken erfolgen. Bei der Anlieferung ist dem Deponiepersonal anzugeben, dass es sich um befallenes Material handelt, da normalerweise am Abfallzentrum in Talheim kein Grüngut angenommen wird. Vom Abfallzentrum Talheim werden die befallenen Pflanzen in die Verbrennung des Müllheizkraftwerkes nach Ulm gebracht.