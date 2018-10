Der Kirchweihsamstag ist in der Region Geisingen mit Ausnahme von Gutmadingen der Tag der Hilfsorganisationen, die Herbstproben stehen an.

Technische Hilfeleistung

In Geisingen wurde einmal mehr das Hauptaufgabenfeld der Feuerwehr, die technische Hilfeleistung mit Rettung von Menschen aus demolierten Fahrzeugen, schulmäßig geprobt und kommentiert. An der Kreuzung Karl-Hall- und Jakob Barth -Straße bei der Stadthalle wurde ein Verkehrsunfall angenommen, bei dem ein Radlader ein Auto buchstäblich aufgespießt hat. Da galt es, drei Verletzte zu bergen, einmal aus dem Radlader und zum anderen aus dem Auto.

Die Verletzten werden durch das DRK nach der Bergung von der Feuerwehr übernommen und fachgerecht versorgt. | Bild: Paul Haug

Viele Zuschauer

Viele Zuschauer, so viele wie schon lange nicht mehr, beobachteten den Übungsablauf. Die Feuerwehr barg die Verletzten und sorgte für den Brandschutz, das DRK versorgte die Verletzten. Die Übung wurde durch Kommandant Karl Cech kommentiert. Die Verletzten wurden durch das JRK gestellt und geschminkt. Sowohl bei der Feúerwehr wie auch beim DRK waren der Nachwuchs, die Jugendfeuerwehr und das JRK mit dabei.

Bürgermeister und Bereitschaftsarzt als Beobachter

Beobacher der Übung waren Bürgermeister Walter Hengstler und auch Bereitschaftsarzt Michael Breinlinger. Nach der Probe marschierten die Helfer mit der Stadtmusik zum Pfarrheim zum traditionellen Hammelessen und gemütlichen Ausklang. In Aulfingen und Leipferdingen fanden am Samstag ebenfalls Proben statt, Kirchen-Hausen probte am gestrigen Sonntag zum ersten Mal mit zwei Fahrzeugen und stellte den Unterschied des MLF und des alten TLF vor, Gutmadingen probt am heutigen Montagnachmittag.

