Der Verein "Asante SanaTanzania" aus Geisingen unterstützt auch in diesem Jahr weiterhin die Projeke an drei Orten in Tansania. Im letzten Jahr machte sich eine größere Reisegruppe von Geisingen, die meisten sind Mitglieder des Vereins, auf den Weg in das Afrikanische Land: Die Mitglieder konnten sich so vor Ort ein Bild von den Projekten machen. Diese Reise finanzierten die Teilnehmer selbst.

Mehr als 10 000 Euro Spenden

Mehr als 10 000 Euro konnten an die Kontaktpersonen in Tansania überwiesen beziehungsweise persönlich übergeben werden, mit denen die Projekte weiter finanziert werden können. Diese hohe Summe an Einnahmen kommen nur zu einem geringen Teil von den Beiträgen der inzwischen 69 Mitglieder, Tendenz steigend, sondern größtenteils von Spenden von Firmen und Einrichtungen aus ganz Süddeutschland. Das Vorstandsteam mit Isabell und Tanja Schnekenburger sowie Tanja Maier statteten den Mitgliedern Rechenschaft bei der Versammlung ab und gaben auch einen Ausblick auf die weiteren Vorhaben, die Vorsitzende Lena Heidel war verhindert.

Geisingen Wie arme Kinder in Afrika von Geisinger Kalender profitieren Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein bringt jährlich einen Kalender mit Bildern der Projekte und deren Schülern in Afrika heraus. Unterstützt werden unter anderem folgende Projekte: In Tandala finanziert der Verein an einer Grundschule das Mittagessen für die Kinder, außerdem werden Schulmaterialien und Schuluniformen zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für eine Grundschule in Makete. Dort wird derzeit außerdem ein Kindergarten mit Spenden des Geisinger Vereins errichtet. In Ilula baut derzeit der Pastor Michael Mkinywa eine Schule für Halb- und Vollweisen: Kinder, die ein oder beide Elternteile durch Krankheiten, vorwiegend aufgrund von Aids verloren haben, und die auf eine Bildung angewiesen sind.

Geisingen Geisinger Hilfe kommt in Tansanias Schulen an Das könnte Sie auch interessieren

Ziel des Vereins für 2019 ist, noch mehr finanzielle Mittel für die Projekte zur Verfügung stellen zu können, um etwa weitere Klassenräume zu bauen, oder auf bereits begonnene Gebäude ein Dach zu bekommen. Isabel Schnekenburger betonte, "wir wollen, dass die begonnen Bauvorhaben schneller weitergeführt werden können". Man will 2019 mit weiteren Vorträgen auf die Projekte aufmerksam machen und darüber informieren.