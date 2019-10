von Thomas Schröter

Die Mitglieder des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss sowie des Technischen Ausschuss hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung aus seinen eigenen Reihen gewählt. Beide Gremien sind ständige, beschließende Ausschüsse des Gemeinderats, die im Rahmen ihrer Sachzuständigkeiten an Stelle des Gemeinderats Entscheidungen treffen.

Auf Basis der jeweiligen Fraktionsstärke stehen FW/FDP und CDU im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss, der über insgesamt zehn Sitze verfügt, jeweils drei Sitze zu, den Aktiven Bürgern und SPD/FB jeweils zwei. Der Technische Ausschuss umfasst elf Sitze. Davon gehen vier Sitze an die FW/FDP-Fraktion, drei an die CDU sowie jeweils zwei an Aktive Bürger und SPD/FB.

Dem Votum des Gemeinderats zufolge entsendet die FW/FDP-Fraktion die Stadträte Paul Haug, Romina Frank und Nathalie Seilnacht in den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss. Die CDU-Fraktion ist mit Henrik Ball, Fabian Setz und Achim Speck vertreten. Für die Aktiven Bürger rücken Claudia Buschli und Andreas Heidel in den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss ein, die SPD/FB-Fraktion entsendet Uwe Kraft und Dieter Popp in das Gremium.

Den Technischen Ausschuss besetzt die FW/FDP-Fraktion mit Paul Haug, Jürgen Keller, Markus Wullich und Thomas Tritschler. Die CDU-Fraktion ist in dem Gremium mit den Stadträten Henrik Ball, Achim Speck und Holger Milkau präsent. Die Aktiven Bürger bestücken den Technischen Ausschuss mit Stefan Kramer und Karl Mang, die SPD/FW-Fraktion besetzt ihre beiden Plätze mit Martin Bertsche und Matthias Huber.

Von der Möglichkeit, sachkundige Einwohner, die kein Stadtrats-Mandat haben, als beratende Mitglieder in die beiden Ausschüsse zu berufen, hat der Gemeinderat keinen Gebrauch gemacht.