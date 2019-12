Musikalische Ausbildung an einem Instrument bedeutet nicht nur Notenlehre und Üben, sondern auch intensives Lernen und letztlich Prüfungen zu absolvieren. Die Bläserschule Geisingen bildet Kinder und Jugendliche der Musikvereine der Raumschaft Geisingen sowie des Musikvereins aus Zimmern aus. Nach den Bläserklassen folgt dann der Übergang der Ausbildung in der Bläserschule und hier bald schon die erste Prüfung, das Juniorabzeichen. Dies gilt auch für diejenigen Musikschüler, die nicht in der Bläserklasse waren.

Für junge Musikerinnen und Musiker die an einem Blasmusikinstrument ausgebildet werden, ist das Juniorabzeichen das erste Abzeichen und die erste Urkunde, die den jungen Absolventen überreicht wird und die sie dann stolz nach Hause mitnehmen. Auf das erste Abzeichen wird dann auch eifrig gelernt, denn an einem bestimmten Tag warten ja verschiedene Prüfer darauf, die jungen Musiker in Theorie und Praxis zu prüfen und ihren Wissens- und Leistungsstand zu kennen. Annika Tritschler war die Prüferin in Theorie, dann folgten die Prüfungen in der Praxis, für den Bereich Blech Andreas Fluck und Marvin Wehle, sowie für die Holzblasinstrumente Norbert Stoffler und Michael Stoffler.

„Beim Juniorabzeichen geht es in erster Linie darum, ein wertvolles Feedback zum Verlauf der ersten Ausbildungseinheit zu erhalten“, sagte die zweite Vorsitzende der Bläserschule, Daniela Glunk, bei der Überreichung der Urkunden. Es gibt Eltern, Schülern sowie den Ausbildern Hinweis über den ersten Ausbildungsstand.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlich-theoretischen Teil, einem Teil Rhythmik und Gehörbildung sowie einem instrumental-praktischen Teil. Die Teilnehmer freuten sich dann auf die Urkunde, die alle erhielten, einige eben mit dem Hinweis noch Defizite auszugleichen. Die Absolventen waren Robin Haupter (Flügelhorn), Ben Rapp (Waldhorn), Alex Wigandt (Posaune), Franziska Hör (Klarinette) sowie Marie Burgert und Isabel Frank (Saxophon).