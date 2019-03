Er ist der älteste Chor in Geisingen, der katholische Kirchenchor. Vor 255 Jahren wurde er erstmals urkundlich erwähnt, 1884 war die erste protokollarische Erwähnung des Chores. Er ist eigentlich kein Verein im herkömmlichen Sinn, er ist eine Einrichtung der Kirche, hat aber ein Leben und Statuten wie ein Verein. In den zurückliegenden 255 Jahren gab es immer wieder ein Auf und Ab, derzeit ist der Chorgesang nicht überall in, sodass dem Chor in Scharen die Sängerinnen und Sänger zulaufen. Die Personaldecke ist recht dünn, wie die erste Vorsitzende Gudrun Buss und Dirigentin Angelika Hauser bei der Generalversammlung betonten.

„Wir sind auch während des Jahres aktiv, nicht nur im Rahmen Mitgestaltung von Gottesdiensten“, betont die Vorsitzende Gudrun Buss. So ist geplant, im Mai zusammen mit der Geisinger Gruppe Siiterießer im Pfarrheim einen unterhaltsamen Abend zu gestalten. Die Frauen des Kirchenchores sind auch bei der Frauenfasnet seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Programmes.

"Wir suchen Männer und auch Frauen, die Gefallen am gemeinsamen Singen finden", unterstrich die Vorsitzende. Eine musikalische oder gesangliche Vorbildung ist nicht erforderlich, hierfür sind die Proben da, in denen auch neue Mitglieder integriert werden. Sowohl als Teil des Chores, und was die Integration in die Chorgemeinschaft betrifft, hat man überhaupt keine Probleme. Die Geselligkeit wird bei verschiedenen Terminen gepflegt, unter anderem auch bei gemeinsamen Ausflügen. Geprobt wird jeden Donnerstag um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim.

Der Geisinger Kirchenchor tritt auch als Veranstalter auf, beim Heilig-Kreuz-Fest lädt er schon seit vielen Jahren zum „weltlichen Teil“ ins katholische Pfarrheim ein, dieses Fest dient der Kommunikation mit der Bevölkerung. Es ist ein inzwischen traditionelles Angebot und bietet auch die Möglichkeit, für die Ausflüge und Veranstaltungen eine finanzielle Grundlage zu erwirtschaften. Wer sich für den Chor interessiert, kann sich an die Vorsitzende Gudrun Buss wenden, die unter der Telefonnummer 07704/1499 gerne Auskünfte erteilt.