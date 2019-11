Man könnte es auch geordnetes Chaos nennen, die Situation im Städtischen Kindergarten Am Stadtgraben. Dort ist nun vor allem eines gefragt: Ruhe und Entspannung, wenn es auch schwierig ist. Kinder sind keine da, der Kindergarten ist diese Woche geschlossen. Dafür stapeln sich eine Unmenge an Kisten und Kartons, Möbel, und zwischen den Bauhofmitarbeitern, die den Umzug vornehmen, sowie dem Erzieherteam, das die Möbel putzt und Kiste für Kiste auspackt und einräumt, tummeln sich die letzten Handwerker.

Schon am neuen Platz sind die Möbel in diesem Raum im Kindergarten. Alexandra Baur (vorne) putzt das Mobiliar, bevor die Spielsachen eingeräumt werden. | Bild: Paul Haug

Im sanierten um umgebauten Gebäude fehlt noch ein elektrischer Anschluss, dort eine Leiste an der Türschwelle, hier einige Wasserhähne. Die ganze letzte Woche wurde im Schulgebäude II verpackt, was neben dem Kindergartenbetrieb möglich war, und am Montag ging es dann los. Der Bauhof rückte mit einigen Fahrzeugen und fast der ganzen Mannschaft an. Zum bisherigen Mobiliar kam und kommt noch neues Mobiliar hinzu, da der Kindergarten Am Stadtgraben ja ab nächster Woche neben den zwei Gruppen mit Ganztagesbetreuung und verlängerter Öffnungszeit auch noch den Betrieb mit einer Krippengruppe aufnimmt.

Am kommenden Montag sind die Kinder der Ganztagesbetreuung und Gruppen im Obergeschoss, das Erdgeschoss ist für die Krippenkinder bestimmt. Und die Kinder werden von der Umzugshektik nichts mehr mitbekommen, vielleicht muss die eine oder andere Erzieherin dann noch überlegen: „Wo habe ich dies oder das verstaut?“