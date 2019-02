von Paul Haug und Franz Dreyer

Besser konnte das Wetter zum Auftakt der fünften Jahreszeit in Geisingen überhaupt nicht sein. Sturm und Schnee, das war in den letzten beiden Jahren, gestern dafür frühlingshaftes Wetter. Kein Regenschirm, keine dicke Jacke, nur fröhliche Narren und überall saßen diese draußen im Freien in den Pausen zwischen den Pflichtterminen. Der Auftakt der Fasnet in den Mauern der jeweiligen Gemeinden am ersten Tag der fünften Jahreszeit war ausgelassen und von närrischem Frohsinn und Heiterkeit bestimmt. Noch in der Nacht setzten sich die Musiker, begleitet von vielen Krachmachern mit Eimern und Deckeln, in Marsch. Nach und nach gesellten sich auch Narrenfiguren hinzu, man stattete den Schulen und Kindergärten den Besuch ab und setzte die politischen Regenten in den Rathäusern ab. Am Nachmittag war Narrenbaumstellen und am Abend dann die Hemdglonkerumzüge.

Den Geisinger Superbürgermeister suchen die Hexen für die Bürgermeisterwahl im Sommer und haben entsprechende Plakate dabei. | Bild: Paul Haug

Die Stadtmusik Geisingen kam in diesem Jahr als Zorros, eine große Herde dunkel gekleideter Akteure. Danach zogen Musiker, Hexen, Hansele, Gretele und Narrenräte mit der ganzen Schülerschar an den Kindergärten vorbei und nahmen die Kinder, das Personal und die Eltern mit zum nächsten Ziel, dem Platz hinter dem Rathaus. Zum letzten Mal wurde Rektor Jürgen Tränkler von den Narrenräten und Hexen samt Lehrerschaft als Vater Abraham und Schlümpfe mitgenommen. Tränkler erhielt, da er ja im Sommer in den Ruhestand geht, ein Abschiedsgeschenk von der Zunft. Beim Rathaus wartete bereits das Rathauspersonal mit Punsch, Glühwein, Süßigkeiten, Brezeln und anderen Gaben auf die vielen Narren und Kinder. Der närrisch dekorierte Kreisel wurde von der Zunft zünftig eingeweiht, das Narrenbaumloch wurde besichtigt und war so nicht zu gebrauchen, es musste zuerst gereinigt werden. Das Pflegeheim stellte ein Zelt auf, um den Heimbewohnern den Besuch der Narren zu ermöglichen, da der Festsaal ja aus Brandschutzgründen gesperrt ist. Ein immenser Aufwand, der jedoch bei Heimbewohnern und Narren sehr gut ankam.

Die Kindergartenkinder sind einige der zahlreichen Akteure beim Gutmadinger Kindernachmittag im vollbesetzten Ochsen nach dem Narrenbaumstellen. | Bild: Paul Haug

Die Kinder ziehen in Geisingen am Nachmittag traditionell den Narrenbaum durch die Straßen bis zum Postplatz, vor dem Rathaus ist Halt, da Bürgermeister Walter Hengstler erkrankt war, übergab Hauptamtsleiter Thomas Schmid den Rathausschlüssel. Die Hexen machten sich auf die Suche nach dem Superbürgermeister in Anlehnung an die Bürgermeisterwahl im Sommer. Auf dem Postplatz wurde Hubert Tritschler geehrt, der seit 31 Jahren bei den Umzügen als Schäfer dabei ist.

Mit einem Präsent geehrt wird Hubert Tritschler (rechts), der seit nunmehr 31 Jahren als Schäfer die Umzüge mit den Kindern anführt. Udo Heppler überreicht die Auszeichnung. | Bild: Paul Haug

Gutmadingen: Die Gutmadinger Jungnarren sind die ersten in der Region, die unterwegs sind, beim fünften Stundenschlag der Kirchenuhr legen sie los und ziehen durch die Straßen. Immer wieder gibt es etwas zum Aufwärmen bei manchen Frühaufstehern, und nach und nach gesellen sich zu den Jungmusikern auch ältere Musiker hinzu. Am Nachmittag wurde dann der Narrenbaum auf dem Platz der Freiheit gestellt, bei herrlichem Wetter standen die Narren noch in der Ortsmitte beieinander. Im vollbesetzten Ochsen freuten sich die Kinder auf den Auftritt beim Kinderprogramm, die immer wieder von den zahlreichen Besuchern angefeuert und zu Zugaben animiert wurden. Von Sketchen bis hin zu Tänzen mit größeren Gruppen war alles dabei.

Hinter dem Geisinger Rathaus versammeln sich die Schüler und Kindergartenkinder mit Lehrern, Erziehern und Eltern sowie die Narren. Die Stadt lud zu Punsch, Glühwein, Brezeln und Snaks ein. | Bild: Paul Haug

Der Bürgerkreisel wird von Udo Heppler von der Narrenzunft mit Sekt getauft. Angelegt hat diesen Kreisel Thomas Braun (Mitte), links Narrenpolizist Ralf Rapp. | Bild: Paul Haug

Kirchen-Hausen: In Kirchen-Hausen wurde Ortsvorsteher Christoph Moriz im Rathaus entmachtet, da half ihm auch der Beistand der Ehrennarren der Zunft, die sich traditionell im Rathaus zu einem Umtrunk einfinden, in keiner Weise. Auch Ehrenbürger und Ehrennarr Egon Elsässer konnte hier nichts ausrichten. Ehrennarr Walter Bernauer wurde noch geehrt und verabschiedet, er sorgte seit 60 Jahren für die Fütterung des Narrensamens. Er war Herr der Fasnetwurst. Vize-Narrenchef Jo Klein entmachtete Moriz, der ja nicht nur Ortsvorsteher ist, sondern auch noch Zunftmeister. Deshalb muss er den Rathausschlüssel dann dem Stellvertreter übergeben. Bevor das Rathaus erstürmt wurde, galt es den Kindergarten zu besuchen und anschließend in der Schule den Schülern und Lehrern eine närrische Aufwartung zu machen.

Den Rathausschlüssel übergibt Kirchen-Hausens Ortsvorsteher Christoph Moriz an Vize-Zunftmeister Jo Klein (rechts). Vorne rechts Walter Bernauer, der für 60-jährigen Dienst am Wurstkessel geehrt wurde, links vorne der neue Ehrenbürger und Ehrennarr Egon Elsässer. | Bild: Paul Haug

Aulfingen: Schon in aller Frühe stürmten die Zundermännle mit „Zunder – Narro“ und der Narrenkapelle das Rathaus, um die Ortsgewalt an sich zu reißen. Zunftmeistersprecher Michael Amma forderte ultimativ: „Endlich ist si do die Fasnet, wie alle Johr, so ist es auch heut, für den Zunderma beginnt die Regierungszeit, Uwe mach es uns nit schwer und gib den Schlüssel her“. Ortschef Uwe Fröhlin fand es ganz toll: „ Jetzt isch des Rothus mol richtig voll“. Er leistete wenig Gegenwehr und meinte „Doch jetzt wird’s richtig ernst, in vier Monet zieht ein anderer der Karre, 15 Johr, wer hät des gedacht, dass ein Markgräfler ist a der Macht, umgeben von Ilona und drei weiteren schönen Damen bis heut. Schönen Dank, der Zunder war immer a sichere Bank“. Der Michael sagte Dank für 15 Jahre Gastgeber im Rathaus und empfahl: „Die Obrigkeit hat es fast vollbracht, mach Fasnet in unserer Rund in vielen Stund“.

Zum letzten Mal übergibt der Aulfinger Ortsvorsteher Uwe Fröhlin die Ortsgewalt an die Zundermännle mit Zunftmeister Michael Amma (links) und Markus Wullich (Mitte). Der Rathausschlüssel geht mit Laurin Heizmann an den Aulfinger Narrensamen. | Bild: Franz Dreyer

Leipferdingen: Nach der Befreiung der Schüler und Kindergartenkinder setzten die Strohglonki mit viel närrischem Volk und Getöse zur Eroberung des Rathauses an. Wortgewaltig hielt Zeremonienmeister Michael Amma die Anklagerede und meinte: „Desmol hommer nicht viel zum Gosche. Wenn auch die Rothusfarb bei einigen Leuten ein Reiz erzeugt, hört man dennoch raus: es ist gelungen das Gemeinschaftshaus, das Regierungshaus. Doch eine Bitt haltet fest das ‚D‘ im Wort sonst wird arg zum Graus, das Gebäude zum „ Gemeinen Haus.“ Der Gemeindehäuptling Jürgen nahm‘s pfiffig: „Das ‚D‘ festhalte dond mer gern, es stoht für Dynamisch, Diplomatisch, Demokratisch“ und gab die Ortsgewalt für die nächsten sechs Tage an den Strohmann ab.

Der Narrensamen genießt die Sonne am Leipferdinger Ortsbrunnen. | Bild: Franz Dreyer