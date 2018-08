Die Geisinger Fußballstadtmeisterschaft hat als einzige der Gemeinschaftsveranstaltungen, die im Zuge der Gemeindereform in den 1970er-Jahren aus der Taufe gehoben wurden, überlebt, sie wird es auch weiterhin geben. Die Gutmadinger Kicker haben die Meisterschaft erneut für sich entschieden.

Die Stadtmeisterschaft ist mehr als das sportliche Kräftemessen der vier Fußballmannschaften von fünf Vereinen. Treffen sich die Narren irgendwann immer wieder bei Jubiläen oder die Musikkapellen bei gemeinsamen Auftritten wie dem Open Air oder vor wenigen Wochen beim Parkfest in Gutmadingen bei einem gemeinsamen Konzertabend, haben die Fußballer da schon weniger gemeinsame Treffpunkte. Die Fußballmannschaften treffen in diesem Jahr, was es noch nie gegeben hat, zu keinem einzigen Lokalderby aufeinander. Dort geht es auch um Punkte und Platzierungen, auch um Auf- oder Abstieg.

In diesem Jahr ist der SV Geisingen in die Landesliga aufgestiegen, der FC Gutmadingen ist in der Bezirksliga, die SG Kirchen-Hausen ist in die Kreisliga A aufgestiegen und die SG Aulfingen/Leipferdingen ist in der Kreisliga B. „Insofern ist die Fußballstadtmeisterschaft die Möglichkeit, dass sich die Aktiven, die Trainer und auch manche Vorstandsmitglieder kennenlernen“, wie Bürgermeister Walter Hengstler bei der Siegerehrung betonte. Gerade das Kennenlernen steht hier im Vordergrund, weniger das Ziel Stadtmeister zu werden. Da die Landesliga bereits mit dem regulären Spielbetrieb am Samstag begonnen hat, und der ersten Mannschaft eine englische Woche bevorsteht, am Mittwoch Pokal und am Samstag das nächte Punktespiel, nahm die zweite Mannschaft an der Stadtmeisterschaft teil.

Die Platzierung ergab genau das gleiche Bild, wie vor zwei Jahren. Stadtmeister wurde zum dritten Mal in Folge der FC Gutmadingen, was es bisher auch noch nie gegeben hat. Zweiter wurde die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen, Dritte die Spielgemeinschaft Aulfingen/Leipferdingen und vierte der SV Geisingen.

Gutmadingen gewann alle drei Spiele und erreichte dabei schließlich neun Punkte, den höchsten Sieg gab es gegen Aulfingen/Leipferdingen mit 7:1. Kirchen-Hausen gewann zwei Spiele, Aulfingen/Leipferdingen eines gegen Geisingen, und der SV Geisingen blieb ohne Sieg und Punkte. Es war eben die zweite Mannschaft, die zudem noch ohne einige Stammspieler auskommen musste.

