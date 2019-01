Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr und löscht, meist mit Wasser. Wenn Wasser in Gebäude läuft, wo es nicht hingehört, sei es durch Rohrbruch oder Unwetter, kommt sie wieder und pumpt das Wasser ab. Verliert ein Fahrzeug Öl auf einer Straße, kommt die Feuerwehr und beseitigt die Gefahrenquelle für den Verkehr und die Umwelt.

Die Mitglieder der Feuerwehr Geisingen wurden im letzten Jahr 65 Mal alarmiert, 15 Mal mehr als ein Jahr zuvor. Und dabei waren alle Arten von Einsätzen, deutlich zurückgegangen sind jedoch die Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Achtmal schlugen die Brandmeldeanlagen Fehlalarme, viermal zusätzlich noch mutwillig, und nur viermal tatsächlich. Der größte Teil der Einsätze waren technische Hilfeleistungen. Diese Einsätze fordern die Wehr am meisten. Man weiß nie, was die Einsatzkräfte erwartet, besondere Belastungen bringen hier die Bergung von Toten oder Verletzten. Die Feuerwehr schützt durch ihre Einsätze auch viele Sachwerte der Bürger, hierfür sind umfangreiche technische Geräte und Ausrüstungen erforderlich. Geräte alleine nützen nichts, denn mit den Geräten muss man gekonnt arbeiten und sie einsetzen können, wofür zahlreiche Proben und Sonderproben sowie Ausbildungslehrgänge erforderlich sind.

Am kommenden Dienstag, 22. Januar, wird in der Gemeinderatsitzung in Geisingen die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes beraten, dort steht erneut, wie schon seit vielen Jahren, als weitere technische Ausstattung eine Drehleiter, die bisher aus Kostengründen nicht angeschafft wurde. Bisher wurde die Geisinger Wehr bei entsprechenden Einsätzen mit den Drehleitern von Trossingen beziehungsweise in jüngerer Zeit aus Tuttlingen versorgt.

Die Fahrzeugausstattung der Gesamtwehr wird in diesem Jahr durch die Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen ergänzt: Eines für Kirchen-Hausen, das bereits ausgeliefert ist, aber erst im April eingeweiht wird, und eines für Aulfingen, das in diesem Jahr geliefert wird.