Dort wurde 1858 die Narrenzunft Grünwinkel gegründet und nach dem 150-jährigen Bestehen, das 2019 gefeiert wurde, hat die Zunft am Haus Mayer eine Gedenktafel angebracht. Diese wird dann am 6. Januar abgestaubt. Bei trockenem und kühlem Wetter versammelten sich heuer eine große Anzahl großer und kleiner Narren im grünen Winkel.

An der Straße standen Feuerkörbe und Schwedenfeuer, vom Führungsgremium der Zunft begrüßte Udo Heppler die Narren, im grünen Winkel erklang das erste Narri-Narro. Die närrische Saison ist gestartet und eröffnet. Da im letzten Jahr das Zunftfest auf dem Espen ausfiel, wurde ein gemütlicher Teil angehängt, in der Scheune von Anni Mayer wurde bewirtet, Kartoffelsuppe, heiße Würste und Getränke lockten.

Die Narren ließen es sich gut gehen und freuen sich auf die neue Saison. Am kommenden Wochenende ist der Narrenrat bei der Generalversamlung der Vereinigung in Singen dabei, die Hansele haben am Samstag, 11. Januar, um 13.30 Uhr für Kinder und um 15 Uhr für Erwachsene die Schottischprobe geplant. Die große Narrenversammlung findet am Freitag, 17. Januar, im katholischen Pfarrheim statt, am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, ist die Zunft beim großen Narrentreffen der Vereinigung in Bad Cannstadt dabei. In diesem Jahr feiern die Geisinger Hexen ihr 70-jähriges Bestehen, was auch das Motto der Geisinger Fasnet ist.