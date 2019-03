Jetzt sind die tollen närrischen Tage des Jahres 2019 Geschichte: Mit Umzügen und fröhlichen Aktionen ging in der Region Geisingen die Fasnet am Dienstagabend zu Ende. Die Narrenbäume wurden nach den jeweiligen Umzügen in den Orten gefällt, das Symbol der Narren ist damit für 2019 schon wieder Geschichte. Der Geisinger Narrenbaum wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Zunft verlost, mit dem Erlös des Losverkaufs wird die Zunft ein weiteres Kinderhansele-Häs erwerben, das dann künftig ausgeliehen wird. In Gutmadingen wurde der Umzug vom Montagnachmittag wiederholt.

In Aulfingen gab es einen Kinderumzug mit einem bunten Kinderprogramm in der Halle, in Leipferdingen startete das große Kinderprogramm. Nach den Umzügen wurden dann die Narrenbäume gefällt. In Geisingen, Kirchen-Hausen, Leipferdingen und Aulfingen loderten abends die Fasnet- oder Hexenfeuer, in Kirchen-Hausen gab es dazu noch ein Feuerwerk. Nach den Kehrausbällen trafen sich um Mitternacht viele Narren, ehe die Masken gelüftet und verkündet wurde: „S‘ goht degege“, denn die nächste Saison kommt, sie ist allerdings früher, der Schmotzige Donnerstag ist im nächsten Jahr am 20. Februar.