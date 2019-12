Nicht mehr täglich wie in den Anfängen der Adventsfensteraktion wurden in Geisingen Adventsfenster geöffnet. 14 Fenster wurden geöffnet, wobei sich manche Akteure mächtig ins Zeug legten. Weihnachten früher und heute lautete das Motto in diesem Jahr, das auf unterschiedliche Weise umgesetzt wurde. Beim Betreuten Wohnen wurden die Bewohner über Weihnachten in ihrer Kindheit gefragt und die Aussagen, teilweise mit alten Bildern, wurden schriftlich dokumentiert und im Fenster ausgestellt.

Viele Gäste mit dabei

Mit dabei waren auch die Jugendgruppe der katholischen Pfarrgemeinde, die Bücherei der evangelischen Kirchengemeinde, die Grundschule oder die Beschäftigungstherapie. Ferner Geschäfte wie die Metzgerei Frick, die Stadtapotheke, das Seniorencafé Donautreff der Sozialstation sowie Privatpersonen. Teilweise waren bei den Fensteröffnungen viele Gäste anwesend, beispielsweise bei der Aktion durch die Erstkommunikanten in der Schmiede, oder bei der letzten offiziellen Aktion des katholischen Kirchenchores an der Hauptstraße beim Haus Schuler.

Der Kirchenchor bat die Mitglieder, Enkel oder Kinder Bilder über Weihnachten malen zu lassen und hat eine große Anzahl davon in den Fenstern ausgestellt. Dabei verteilten die Mitglieder des Kirchenchores Kinderpunsch sowie Gebäck, außerdem wurden noch gemeinsame Lieder gesungen. Und manches Kind freute sich, als es sein Bild wiederfand.

Weihnachtsandacht mit Tieren

Die Aktion war, wenn auch nur mit 14 Fenstern, ein Erfolg, wie Heidrun Hog-Hafner bei der Aktion des Kirchenchores zum Abschluss betonte. Sie dankte allen Teilnehmern und vor allem auch den Hausbesitzern, die ihre Fenster oder Schaufenster zur Verfügung gestellt hatten. Sie lud gleichzeitig zur anderen Weihnachtsandacht an Heiligabend, 24. Dezember, um 23 Uhr ein. Beim Bauernhof der Familie Merz in Aulfingen (Kirchweg Richtung Kirchen-Hausen) wird diese Weihnachtsandacht mit Tieren der Familie Merz gefeiert.