Geisingen (ph) Was sucht ein großer Wanderrucksack auf der Bühne bei der Stadtmusik? Ein Rucksack dient zum Mitnehmen vieler Utensilien auf Wanderungen, egal ob lang oder kurz, sei es vom Zeitumfang oder der Tour her gesehen. Der Wanderer legt einen Weg zurück.

Geisingen Stehende Ovationen für die Geisinger Stadtmusik Das könnte Sie auch interessieren

Der geschäftsführende Vorsitzende der Stadtmusik, Tobias Buss, ging während des Konzertes ausführlich auf den Rucksack und den bisher mit Dirigent Rudolf Barth in den letzten 20 Jahren gemeinsam zurückgelegen Weg ein. Barth, so Buss, führte die Stadtmusik erfolgreich über steinige Passagen und steile Pässe hinauf zu den schönsten Gipfeln.

Geisingen Rudolf Barth – Geisinger Dirigent und Musiker aus Passion Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem Wanderführer wie Stadtmusikdirektor Rudolf Barth, der kein Abenteuer scheut, werden die Wege niemals eintönig. Und dann wurde der leere Rucksack gefüllt, mit Utensilien die für weitere gemeinsame Wege erforderlich sind. Zuerst einmal die Schuhe für sicheren Tritt. Ist man auf dem Gipfel, genießt man, so wurden eine Zigarre und Whisky eingepackt. Ein Gutschein für einen Schwarzwälder, eine Flasche Rotwein, bis hin zur Wanderkarte und einem Seil.

Geisingen Wie erfolgreich das Jugendblasorchester Geisingen in Neerpelt abschneidet Das könnte Sie auch interessieren

Eine Flasche belgisches Bier in Anlehnung an den jüngsten musikalischen Erfolg des Jugendblasorchesters dort, eine Flasche Pilsner als Erinnerung an das erste Wertungsspiel in Prag. Präsente, die oft einen humorvollen Hintergrund haben, bis hin zu einem Seil. Gemeinsam am Seil ziehen, das Geschenk der Musiker ist eine Fünf-Hütten-Wanderung in Geisingen mit Verpflegung und entsprechendem gemeinsamen Fest. Und da der Rucksack am Ende nicht voll war, bleibt Platz für weitere Präsente und damit auch Platz für die nächsten Jahre gemeinsamer Wanderung mit Rudolf Barth.

Geisingen Stadtmusik Geisingen begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende der Stadtmusik, Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler, gratulierte Barth zum Dirigentenjubiläum. Es sei keine offizielle Ehrung, so Hengstler, aber Glückwünsche und Dankesworte seien bei einem solchen Anlass unumgänglich, wenn auch Barth kein Freund von solchen Ehrungen sei. Hengstler gratulierte dem Jugendblasorchester und Barth zum Erfolg vor einer Woche in Neerpelt im Namen der Stadt und des Gemeinderates. Er ging auf die musikalischen Höhepunkte der Stadtmusik der letzten Jahre ein, die Erfolge bei den Wertungsspielen sind keine Einzelfälle, sowohl von Stadtmusik wie auch vom Jugendblasorchester und setzen sich in den Konzerten in Geisingen fort. Hengstler überreichte Barth und seiner Gattin Anita einen Gutschein für die Elbphilharmonie nach Hamburg.