Die Narrenmessen vor der Fasnet füllen mittlerweile die Kirchen in der Region Geisingen wie nur noch wenige kirchliche Feiertage. Pfarrer Adolf Buhl hielt in den letzten Wochen in allen fünf Pfarreien der Seelsorgeeinheit Narrenmessen ab. Die Gottesdienstbesucher kommen im Häs, die Orgel bleibt stumm, dafür sind die Musiker dabei. Die Kapellen umrahmen gemeinsam gesungene Kirchenlieder, spielen aber auch schon einmal ein Schunkel- oder Narrenlied, und auch den Narrenmarsch.

Gutscheine verteilen die Ministranten am Ende des Gottesdienstes an die Kirchenbesucher, Niklas Trick als Ministrant hatte wie die anderen Minis einen ganzen Bündel davon. Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Dadurch wird keiner der Gottesdienste oder keine Kirche zum Narrentempel, denn auch im Häs und mit einer anderen musikalischen Umrahmung kann man Gottesdienst feiern, lustig eben, aber nicht minder andächtig und im Glauben verbunden. Fasnet, so Pfarrer Adolf Buhl, der im Altarraum von närrisch gekleideten Lektoren und Ministranten umgeben war, habe auch mit der Kirche einiges zu tun. "Wir lachen ja in der Gemeinschaft und nicht über die Gemeinschaft", betonte Buhl. Fasnet solle auch zum Lachen und Innehalten dienen, selbst in der katholischen Kirche in derzeit sehr schwierigen Zeiten voller Unruhe.

Pfarrer Buhl: Fastnacht hat einiges mit Kirche zu tun

Er wünschte sich "die Kirchen trotz Skandalen wieder voll, das fände nicht nur ich besonders toll, der Sonntag ist streng genommen, zu einem Ausschlaftag verkommen." Und er wünsche sich auch, dass man nicht nur an Fasnet die Gemeinsamkeit und Fröhlichkeit pflegt, sondern das ganze Jahr über. Er hatte auch einen Ratschlag an Papst Franziskus, "Franziskus lass dich nicht beirren, von Schmeichlern die sich laufend irren". Am Ende verteilten die Ministranten Gutscheine, und zwar für einen Gottesdienstbesuch, in der Hoffnung dass diese oft eingelöst werden.